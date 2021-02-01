確診食肆｜增7餐廳　油尖旺區麥當勞、肯德基　患者曾到法國醫院

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-01 00:53

本港周日（31日）新增53宗確診，44宗都是本地個案，當中17宗的感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多7間食肆有確診患者到訪，並以油尖旺區最多。法國醫院及兩間中學都有確診患者足跡，但衞生防護中心在疫情記者會未有主動公布細節。

1月31日確診者到訪食肆。《香港01製圖》

油尖旺區繼續成為疫區，區內食肆不乏確診者光顧。包括33歲女患者（個案10420）1月27日到過尖沙咀銀座38 HYC Bar &Lounge、34歲男病人（個案10453）1月29日及1月30日分別到過尖沙咀英龍商業大廈麥當勞及佐敦莊士倫敦廣場肯德基。

一名住柴灣宏德居德壽樓女患者到過尖沙咀HYC Bar & Lounge。（HYC Bar & Lounge Facebook 圖片）

一名源頭不明的63歲女患者（個案10441）1月28日起連續三日，到過黃埔明安街25號紅磡冰室、北區彩園廣場譽小館及紅磡廣場富華燒臘飯。中西區翡翠中心鐵牛台灣牛肉麵亦有確診者到過。

另外，居住藍田麗港城1座的65歲女士到訪過法國醫院，不過衞生防護中心未有透露其身份。《香港01》已向醫院查詢，暫時未有回覆。近日爆發的機場三跑地盤亦多4人到訪。學校方面，元朗東華三院馬振玉紀念中學及觀塘地利亞修女紀念學校 (協和)，分別有一名14歲男生及17歲女生到過，衞生防護中心同樣未有公布相關個案詳情。

過去14天確診患者住所及行踨

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