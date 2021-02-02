將軍澳明德商場活化　設全港首個「女性友善」多用途運動場

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-02 08:00

基滙資本「民坊」的將軍澳明德商場在1月完成翻工程，「民坊」指，明德商場停車場上蓋的球場，已活化為多用途運動場 「明德主場」，形容是全港首個以「女性友善」為主題的運動場，可提供約1.5萬呎的運動共享空間。 「民坊」又指，今次的項目經過9個月時間翻新，並斥資數千萬元活化，將明德商場打造成健康生活「明日在你」主題。

民坊活化明德商場停車場上蓋的球場為特色多用途運動場。（基滙資本民坊提供）

基滙資本早年收購多個領展商場，並成立「民坊」管理。在明德商場中，「民坊」活化旗下的運動設施，打造「明德主場」，為社區提供約1.5萬呎的運動共享空間。

「民坊」指，為協助女性在運動場上發揮潛能，打破男性主導「街場」的觀念，民坊打造全港首個女性友善的特色運動場，希望鼓勵更多女性參與運動。

增設鋼面鏡方便整理儀容 女生有優先運動時段

「民坊」表示，團隊參考近500名年輕女性運動員的意見後，將原來使用率低的乒乓球枱改造，並增設多個女性友善設施，包括鋼面鏡讓女生在運動前及後整理儀容、增設掛袋勾放置隨身袋，更擺放輔助肌肉伸展的設置，方便進行熱身拉筋及伸展放鬆運動。

此外，「明德主場」計劃日後逢星期四下午4時至晚上8時，於其中一個籃球場內推行女性優先的運動時段；而「民坊」亦會與非牟利機構合作，計劃在「明德主場」舉行女性恆常訓練班。

球場顏色漸變

在球場設計方面，「民坊」表示，「明德主場」的球場中間以鮮艷漸變顏色像素的設計，從不同的角度可以見到W或M字，代表Women（女性）和 Men（男性）等。

此外，「民坊」團隊邀請由香港傳媒工作者組成的籃球隊「傳鬥士籃球隊Mediators」創作多組激勵字句，例如「練波辛苦 輸仲辛苦」，刻在「明德主場」的圍欄上。

基滙資本民坊斥資數千萬元，活化以健康生活「明日在你」為主題的明德商場。（基滙資本民坊提供）

舖位已全數租出

「民坊」又指，完成活化工程後，明德商場的舖位已全數租出，食肆數目由原來的4間增加至8間。此外，商場亦加入新式市集「明德市場」，方便街坊在原區選購新鮮食材。