基滙資本完成收購太古城中心一座　引入宏利中銀人壽

房地產私募基金管理公司基滙資本今日（30日）宣佈，透過旗下管理基金及Schroder Pamfleet及中銀人壽在內的財團夥伴，完成收購太古城中心一座。該座辦公大樓的收購價為98.45億元，平均每呎收購價約15,609元。

雙方已於2020年11月9日簽訂有關銷售購買協議。另外，宏利已與基滙資本簽訂最終協議，待滿足慣常完成條件後，宏利將加入該財團為最大的單一投資者。惟最終各個財團的所佔權益未有透露。

基滙資本：對港島東區城市士紳化具信心

基滙資本執行合夥人兼資本市場主管吳燕安表示，繼2018年底成功完成太古城中心三座及四座的股權收購後，很高興能於今天完成太古城一座的交易，堅信這項交易會進一步壯大集團在香港的商業資產組合，並對港島東區持續進行的城市士紳化充滿信心。

宏利高級董事總經理兼亞洲房地產投資主管林定邦表示，非常榮幸與基滙資本及其他投資者一同完成這項重要投資。儘管疫情帶來不利因素，但是從長期宏觀及人口前景來看，該集團仍專注於開拓亞太地區主要市場的高質素資產。

而中銀人壽執行總裁鄧子平表示，很高興成為財團夥伴之一，並與基滙資本及其他投資者攜手參與是次收購。長遠而言，是次交易提供了具高增長潛力的投資良機。