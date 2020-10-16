石籬街市活化重現「老香港」　購物仿如置身上世紀徙置大廈

石籬邨前身是石籬徙置區，基滙資本民坊早前完成活化石籬街市工程，將昔日的舊街市變成「老香港」，街市化身在舊屋邨的「天井」內，重新呈現當年徙置大廈的風貌。至於街市的另一部份，則改造成美食廣場，除了營業至凌晨12時外，餐桌上更有一片片「紅白藍」帆布「遮頭」，別具大排檔風味。

石籬街市已完成活化工程，街市化身在舊屋邨的「天井」內。（張浩維攝）

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經過3個月裝修工程後，石籬街市在10月正式開幕，是民坊今年第四個活化項目。街市以綠白色系為主色，設計猶如舊屋邨的天井。牆壁的上方重現昔日屋邨的走廊及鐵閘，更有一枝枝「晾衫竹」，四處貼上昔日的舊海報及告示，並參考從前的字款，將當年徙置大廈的風貌重新呈現。

基滙資本資產管理高級總監馬志剛表示，當時街市翻新時，曾參考了不少舊照片作參考。

美食廣場的餐桌上有「紅白藍」帆布作「瓦遮頭」，具排檔風味。（張浩維攝）

美食廣場具大排檔風味

除了街市外，另一部份則改造成美食廣場，美食廣場內有燒烤店、港式車仔麵、台式飲品、涼茶店等，並開放至晚上12時。餐桌上有「紅白藍」帆布作「瓦遮頭」，具排檔風味，馬志剛笑言：「我細個嗰陣，如果喺公共屋邨住過，樓底嘅舖會推啲枱出黎，擺係樓下，因為會『好天曬落雨淋』，所以以前會用帆布遮住。」

在街市出入口中，又放置了舊巴士站牌及「巴士頭」作裝飾，牌上的「31B」號，正是當區居民出入時常乘搭的巴士路線。

左起：基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙、基滙資本資產管理高級總監馬志剛。（張浩維攝）

約20間老店留下

馬志剛指出，石籬邨自成一角，但未翻新前，街市共佔兩層，當中有三至四成店舖均空置，而且沒有安裝空調，經活化後，增加了街市通道的空間，並改善了衛生環境。他說，希望今次活化後可方便本邨居民，毋須再外出到其他街市購物。

基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙則指，活化後約有20間老店留低，包括南亞裔經營的布店、售賣香燭、活雞的店舖等。此外，石籬商場亦增添電子支付設備，登記成為會員後，消費時可透過手機應用程式或實體會員卡儲分。