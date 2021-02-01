黃大仙祠年三十封園　黃夏蕙：初一化身牛魔王再拜　祈求擊退疫情

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-01 20:08

新一年新開始，牛年將至，不少善信均會到嗇色園黃大仙祠參拜求籤。嗇色園黃大仙今日（2月1日）召開記者會，講述新春期間的安排，廟宇今年因疫情關係，決定將於今年「年三十」 ( 11日）下午4時起封園，取消公眾上頭炷香活動，改為直播儀式。

一向誠心到黃大仙上頭炷香的藝人黃夏蕙，早已預備了牛年裝束打扮到現場參拜，過去60多年來首次不能前往上頭炷香，但她相信神靈體諒會保祐，「廿幾歲做女到而家88歲第一次，拜足咁多年，唔緊要，只要心善，黃大仙會保佑你。」，又預告會於下周立春後的吉日2月7日到現時先行參拜，又指「生肖造型」不會「斷纜」。

黃大仙祠方面以免人流聚集，增加感染的風險。黃夏蕙對此有所感受，「係唔開心，但無辦法。」（李澤彤攝）

以往每年都以當年生肖打扮到黃大仙上頭炷香的藝人黃夏蕙，今年已88歲，多年來風雨不改，在年三十晚下午4時前到達現時排隊準備「上頭注香」。黃夏蕙上頭注香，在不少港人心目中早已成為「過年吉祥物」一樣。上周四，她與《香港01》記者率先到黃大仙祠還神，答謝神恩，甫到現場，她已熟練程序，與工作人員閒談，均已令眾人感受到「新年將至」的歡樂氣氛。

過去多年，不少誠心的善信於當日下午到達黃大仙祠，等待子時來臨的一刻上頭注香，祈求黃大仙保祐。但早前因疫情關係，黃大仙祠方面及港府部門早已「放風」，有意於當日關閉黃大仙祠，以免人流聚集，增加感染風險。黃夏蕙對此有所感受，「係唔開心，但無辦法。」

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她續說，看到黃大仙祠外寫著今年已開放100年，自已亦風雨不改地參拜了超過60年。今年第一次不能在初一子時上香，慨歎作為普通人，不能控制只能接受，「我就黎88歲啦，當日做女識性就已經來黃大仙啦，少女時代就捱到而家老啦，無辦法，年三十唔得我就年初一來，一定到，只要心善黃大仙會保佑你。」又說神明了解民間苦痛會保祐和體諒。

黃大仙祠今日公布，在開放將近一百年以來，因高傳染性的新冠疫情關係，首次破例將於今年的「年三十」 ( 11日）下午4時半起封園，取消公眾上頭炷香活動，改為直播「五行七星護香江」祈福儀式。此外，黃大仙祠於當日翌日（即大年初一，2月12日）早上7時半重開，新正頭初一至年十四，黃大仙祠的開放時間，將維持於早上7時半至下午6時開放。

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