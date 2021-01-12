黃大仙祠牛年頭炷香或不辦　解籤師傅：天災人禍順其自然

距離農曆新年尚有一個月就到，然而新冠肺炎疫情持續，年宵花市取消，據悉政府正與廟宇商討新春期間的活動安排，包括善信年三十晚到黃大仙祠頭炷香，以及在車公廟求籤。 黃大仙祠今天（12日）人流不多，大部分善信進祠前有量體溫。有解籤師傅指無法估計政府將採取的措施，天災人禍面前，只能順其自然。

「想疫情轉好又不可自私希望廟宇如常開放」

在祠外有擺檔的小販指疫情嚴峻，政府限制新春期間的活動無可厚非，是日到訪善信稀少或因天氣寒冷。另一擺檔賣香燭祭品約40年的陳女士表示，人流由去年疫情出現起減少，以往每年正月整個月都是生意旺季，無奈道「想疫情轉好又不可自私希望廟宇如常開放」，估計相關措施應有助控制疫情。

30歲的陳先生（右）和友人到黃大仙祠還神，他不會選擇網上祈福，認為到祠廟拜祭較能彰顯誠心。（陳家怡攝）

善信：實施人數限制較為合理

30歲的陳先生和友人到黃大仙祠還神，他連續4、5年到來拜神。對於下月新春活動或未能如常舉行，他表示可能要遵守二人限聚令，分開到廟宇參拜，但他不會選擇網上祈福，認為到祠廟拜祭較能彰顯誠心。

他不希望政府下令關閉祠廟，認為實施人數限制則為合理。他表示，不會因為相關措施感到失望，畢竟太多人擠逼在廟內的感染風險高。他指出，上了年紀的善信會在初一至三到廟參拜，自己未必太早參拜，會延後至初八。

解籤師傅梁先生形容為天災人禍，傾向順其自然面對。自去年初疫症出現，遊客大幅減少，目前跌至得約一成生意，他無法估計政府將採取的措施，作為市民只能配合。

18歲的陳先生偕同友人拜神求籤問學業，認為疫情這件關乎全人類的事情範圍太大，解籤師傅或未能應付。（陳家怡攝）

18歲的陳先生偕同友人拜神求籤，他指今天善信不多，亦少長者，和其他人參拜相距較疏落。他到祠求籤問學業，認為疫情這件關乎全人類的事情範圍太大，解籤師傅或未能應付。他表示，過去一年因為疫情，許多節日的氣氛都受影響，聖誕節完全沒有外出，他說天氣將再轉冷，加上疫情，令他農曆新年不想出外。

陳先生指，祠內地方不大，如果照舉行頭炷香等群眾聚集的活動，人潮擁擠有如洪水，有一定病毒傳播風險。

嗇色園：下月初作出最終公布

嗇色園回覆查詢指，正為新春期間善信入祠做好所有準備，包括人流控制、上香安排、防疫措施等。臨近新春前，會視乎疫情發展及政府最新的措施才作決定，並於下月初新春記者會就頭炷香及新春安排公布詳情。

民政事務局表示，就農曆新年期間於黃大仙祠及車公廟内舉行的活動，正與相關廟宇營運者商討，並會因應疫情的最新發展，適時公布有關安排。