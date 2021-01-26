強制檢測大廈｜再多8幢疫廈納入名單　綠楊新邨R座上榜

撰文： 陳淑霞 黃詠賢 最後更新日期： 2021-01-26 18:37

本港疫情持續，衞生防護中心今(26日)公布，新增64宗確診，63宗屬本地個案，當中21宗源頭不明。 強制檢測大廈名單繼續擴大，再多8幢「上榜」，包括荃灣綠楊新村R座、天水圍天富苑欣富閣，以及深水埗鴨寮街241號、佐敦文苑街25-47號文輝樓、紅磡必嘉街長樂大廈等。

今日新增8幢疫廈納強制檢測名單，包括荃灣綠楊新村R座。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，凡身處非指定區域、有兩個單位或以上確診的大廈，其住客及訪客須進行強制檢測，今日新增的大廈包括荃灣綠楊新村R座、天水圍天富苑欣富閣，前者累計有3宗確診個案，累計5人，其中兩宗屬同層單位；天富苑欣富閣則涉及兩個單位，但不同座向及樓層。



當局今日亦公告，將擴大佐敦指定區域，另新增油麻地旺角及紅磡指定區域，及保留深水埗指定區域。區內樓宇如有一宗確診個案，或污水檢測呈陽性，居民須強制檢測。新規例下，長沙灣道254-258號亞洲大廈、深水埗鴨寮街241號、佐敦文苑街25-47號文輝樓、佐敦上海街115號、油麻地彌敦道展望大廈，以及紅磡必嘉街長樂大廈，須納入強制檢測名單。張竹君隨後補充指，名單仍在核實，以今晚政府公告為準。

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