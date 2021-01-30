確診食肆｜增10間　荃灣富都茶餐廳上榜　綠楊新邨患者光顧美心MX

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本港周五（29日）新增50宗個案，當中有48宗本地感染，16宗屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多10間食肆上榜，其中荃灣佔4間，包括富都茶餐廳和綠楊坊美心MX；尖沙咀HYC Bar & Lounge上榜，以及有3間油尖旺區的酒店有患者曾入住，其一為指定檢疫酒店君怡酒店。

眾安街富都茶餐廳上榜。（富都茶餐廳 Facebook 圖片）

一名居於荃灣中心南寧樓的43歲男患者（個案10341）感染源頭不明，他在上周三（20日）發病，發病後曾於22日和23日分別到過眾安街富都茶餐廳和石圍角邨商場的威威粉麵餐廳。

綠楊新邨R座18樓有4個單位受感染，同層住戶須送往檢疫。一名住該座的56歲女患者（個案10354）無病徵，為源頭不明個案。她曾於周一（25日）和周三（27日）分別到訪綠楊坊美心MX和荃昌中心食得喜小廚。

和早前個案相關的49歲男患者（個案10360），居西灣河東熹苑華熹閣，他周一（25日）到過海光商場的好味屋和東寶大廈的金百皇餐廳，周二（26日）公主大廈的紅磡冰室。

一名住紅磡樂嘉大廈的19歲男患者（個案10351）周二（26日）病發，同日到過尖沙咀HYC Bar & Lounge。

有3間酒店曾有確診者到過，包括位於尖沙咀的唯港薈和君怡酒店，以及旺角仕德福酒店，其中君怡酒店是指定檢疫酒店，有一名員工確診。

▼過去14日患者住所及行蹤▼

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