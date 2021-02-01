限聚令、晚市禁堂食延至2月17日　周四起重開部份戶外運動場地

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-01 17:51

本港疫情持續，港府今(1日)公布，目前並無空間放寬社交距離措施，包括晚市禁堂食、關閉指定處所及二人限聚令等，所有防疫措施會延長至本月17日，即年初六。 不過，部分戶外運動場地將會「鬆綁」，政務司司長張建宗特別提到，明白市民放假時不想困於家中，星期四（2月4日）起會重開較少身體接觸的戶外運動場地，但會設重開條件，包括負責人須定期為工作人員進行檢測，及要求到訪人士使用「安心出行」或其他方法，保留到訪紀錄。

政務司司長張建宗特別提到，明白市民放假時不想困於家中，星期四（2月4日）起會重開較少身體接觸的戶外運動場地。(盧翊銘攝)

政務司司長張建宗表示，目前並無空間放寬社交距離措施，晚市禁堂食、關閉處所等，原定本周三到期的措施，會延長14天至本月17日（年初六）。

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場地負責人應要求到訪者用「安心出行」他又特別提到，明白市民放假時不想困於家中，由本月4日(星期四)起會重開較少身體接觸的戶外運動場地，令大家在保持社交距離的同時，可放鬆身心，另會要求負責人定期為工作人員進行檢測，及要求到訪人士使用「安心出行」或其他方法保留到訪紀錄。



張建宗強調，期望加強檢測力度及降低強制檢測門檻後，可望於農曆新年後逐步復課，另讓商戶逐步營業。



翻查資料顯示，政府去年8月曾採取類似措施，當時政府所指的「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」則包括：運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場，未知是次是否相同。

▼2月1日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施至本月17日▼