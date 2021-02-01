強制檢測｜周二起大廈錄一宗不明源頭確診即強檢　預告或每日封區

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-01 17:52

本港疫情反覆，政府四度劃出「受限區域」，合共找出14名確診者。社交距離措施將於周三（3日）屆滿，政府今（1日）宣布，延長有關措施至2月17日（年初六）。 政務司司長張建宗今日亦宣布，全港大廈強制檢測門檻會「降低」，即只要有大廈出現一宗無源頭個案，或污水檢測呈陽性，顯示有可能有感染風險，均會列入強制檢測公告，所有住戶都要在指定時間內接受病毒檢測。

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張建宗表示，本港疫情仍然嚴峻，雖然12月中稍放緩，但其後出現新群組及在舊區爆發，令個案數字上升，經大幅加大檢測量後，近日數字才輕微回落。他表示，在農曆新年前放寬社交距離措施有困難，故決心採取更進取、果斷、到位的行動壓制疫情，令受影響行業在農曆新年假期後恢復營業，以及恢復面授課程。

污水樣本呈陽性立即強制檢測

張建宗宣布，周二（2月2日）起調低強制檢測門檻，全港所有地區只要有大廈出現一宗無源頭個案，或污水樣本檢測呈陽性，顯示有可能有感染風險，均會列入強制檢測公吉，並會優先為指定區域大廈做污水檢測，針對高風險地區盡早偵測確診患者。

張建宗：「廣泛及頻繁行動」 預告更多封區

張建宗預告，今日起到年廿九（10日），當局會有「廣泛及頻繁行動」，主要針對確診個案多、樓宇質素欠佳或污水檢測呈陽性的大廈，實行限制檢測（即封區）。他稱，無論最後找到多少個案，都能為居民釋疑，令政府及市民掌握疫情，而民政事務局負責全面指揮，目標是在最短時間內於小區排查，找出受感染者，達至「小區清零」。

張建宗表示，直至2月10日，預計每日至少有一個封區行動，即使未能找到確診個案，證明該地區零感染，亦認為是好事，「起碼令市民安心」，業界亦可逐漸恢復營運。他又指，圍封行動一定帶來不便，盡量做到以民為本，縮短時間至目標12小時內完成，令市民「安心出行」，又指現在每日做到10萬個檢測實不容易。

封區視乎個案數目、環境因素

被問及每日封區條件，張解釋有三個考慮，第一是確診個案是否多，分佈情況及相連關係；第二是環境因素、污水樣本等；第三是樓宇情況，例如三無大廈，強調「唔係針對有關居民，希望做到清零，真正做到安居樂業」，希望市民不用再提心吊膽，即使每日有行動，強調「絕對唔係製造麻煩畀市民」。

張建宗預告，未來10日或每日有封區行動。（盧翊銘攝）

密切接觸者家人要檢測

衞生署署長陳漢儀補充指，新措施是跨部門、跨政策局的決定，由衞生防護中心提供個案資料，環保署負責檢測污水、民政局檢視大廈管理。她又指，曾與確診者面對面超過15分鐘，如同住家人及同事，均被列為密切接觸者，其同住家人亦要檢測，以找到潛在確診個案，做到多層檢測。

被問及為何部分大廈剛完成強制檢測後，仍要封區禁足。食物及衞生局局長陳肇始表示，即使完成強檢，仍要考慮有否新個案，檢視有否感染源頭、樓宇環境、污水樣本結果等，希望截斷所有傳播鏈。

當局亦公布，今日起會降低工作場所停工的門檻，如一個工作場所有2宗或以上確診，全部人均需強制檢測。