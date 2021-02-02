疫情致停課　女學生在家學習精神繃緊𠝹手　母親揭女自殘感內疚

撰文：01醫務所
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波兒升上中六後，經常失眠。很快就要考中學文憑試了，懂事的波兒很努力地温習。奈何，一場新冠肺炎令大部分學校停課，迫使波兒只可在家中網上上課。不過，家中學習環境不如實體課堂，波兒亦不能與其他同學互動和學習。孤軍作戰的感覺，一點也不好受。
過了兩個月，雖然老師對她學業成績的評核一直很正面，更有信心波兒有能力考入心儀的大學和學系，可是不知為何波兒愈來愈心慌。適逢第四波疫情來臨，身邊每一個人都不敢出門。本身的精神緊張已經令她難以集中溫習，而家中擠迫的環境令她精神更繃緊。
撰文︰青山醫院精神健康學院李允丰醫生
新型肺炎疫情下，不少學生無法到校園上課，只能在家網上學習。（資料圖片）
在沒有抒發情緒的途徑下，波兒選擇了用剪刀「𠝹」自己的手臂，希望藉此令自己好過些。雖然「𠝹手」令波兒短暫忘記心中的煎熬，但傷口凝血過後，她往往會後悔自己的行為，因為她心知此舉解決不了問題。雖然如此，但看到父母因疫情導致收入下降、手頭拮据，波兒為了不想讓父母擔心，所以並沒有向他們說出自己的憂慮。她總是努力在父母面前扮演一個開朗活潑的女兒，但每晚關上房門後便開始胡思亂想、抽噎痛哭，眼淚沾濕整個枕頭才能入睡。
▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼