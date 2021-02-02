疫情致停課　女學生在家學習精神繃緊𠝹手　母親揭女自殘感內疚

波兒升上中六後，經常失眠。很快就要考中學文憑試了，懂事的波兒很努力地温習。奈何，一場新冠肺炎令大部分學校停課，迫使波兒只可在家中網上上課。不過，家中學習環境不如實體課堂，波兒亦不能與其他同學互動和學習。孤軍作戰的感覺，一點也不好受。

過了兩個月，雖然老師對她學業成績的評核一直很正面，更有信心波兒有能力考入心儀的大學和學系，可是不知為何波兒愈來愈心慌。適逢第四波疫情來臨，身邊每一個人都不敢出門。本身的精神緊張已經令她難以集中溫習，而家中擠迫的環境令她精神更繃緊。

撰文︰青山醫院精神健康學院李允丰醫生