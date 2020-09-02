網上開學｜兒童居家近視加深　眼科醫生教六大網上學習護眼法

新冠肺炎襲港半年，全港市民居家抗疫，學校紛紛轉為網上教學。眼科專科醫生陳頌恩表示，這半年兒童近視加深的情況比往年明顯，他們大部份增加了50至75度近視。他認為主因是「小朋友喺屋企唔係打機就係睇電視，望極都係近嘢」。 新學年已開始，全港學童將繼續在家上課，陳頌恩提出六大要點，讓兒童在網上學習時，能好好保護雙眼。

望極都係近嘢 時常收緊眼部肌肉

陳頌恩稱，按其臨床所見，這半年兒童近視加深的情況比往年明顯，他們大部份增加了50至75度，不算太嚴重。他認為主因是學生減少了戶外活動，「屋企環境得幾廿呎，小朋友唔係打機就係睇電視，望極都係近嘢」，時常收緊眼部肌肉，難免近視加深。

他引述美國眼科學會研究表示，暫無證據顯示電子產品導致近視，但長期使用容易令雙眼疲勞，症狀包括眼乾、頭痛，甚至視覺出現重影。他又稱，成人倘長期在昏暗的環境使用電子產品，有機會引發急性青光眼，但這情況在兒童則較罕見。

六個護眼大法 記住三個20

學生在家網上上課的工具五花八門，陳頌恩表示，使用每款電子產品均有「安全距離」，智能電話應與雙眼保持30厘米；平板電腦則是40厘米；看電腦則應保持50厘米。他建議學生使用電腦作學習用途，因為其螢幕較大，學生能坐遠一點，眼睛和坐姿皆最舒適。

就學童使用電腦上課，陳頌恩提出了六個護眼要點。首先，使用電腦的環境應燈火通明；學生應保持良好坐姿，與電腦螢幕保持50厘米。當學生望向電腦，眼睛的水平線應是螢幕頂部的四分之一高度。電腦上的字體不應調得太小，避免身體不經意前傾，以看清文字；而電腦的光暗度亦需調校至適中，因太亮的電腦畫面容易刺眼。最後是謹記「20-20-20」法則，即每使用電子產品20分鐘，便應望向20呎的遠景20秒，讓雙眼休息。

假日可抽空帶子女出外郊遊

據美國兒科學會倡議，2歲或以下的幼兒應盡量避免觀看電子螢幕；2至6歲兒童每日不應使用電子產品超過1小時；6歲至12歲的小學生每天不應接觸電子娛樂逾2小時；12歲以上的中學生則應盡量避免長時間使用電子產品。陳頌恩又建議父母做好榜樣，在家不要「聞住（近距離看）電話」；假日可抽空帶子女出外郊遊，但因應疫情需與他人保持適當社交距離。

藍光傷害眼睛是否屬實？

近年流行防藍光眼鏡，標明鏡片可阻擋藍光，避免電子產品對眼晴構成傷害。陳頌恩指，由陽光發出的藍光比電子產品高很多，惟暫未有人類研究顯示這兩種藍光能影響黃斑點健康。他解釋，藍光導致黃斑病變的說法來自動物研究，實驗環境是長時間曝露於強烈的人造藍光，並不代表日常曬太陽或使用智能電話的習慣有如此高風險。然而，不少市民「寧可信其有」，戴藍光眼鏡為求心安，他認為做法無害，也不會反對。