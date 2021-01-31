強制檢測大廈｜新增9幢　7幢來自指定區域　鴨寮街再有大廈上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-31 17:35

衞生署今日（31日）公布新增53宗新冠肺炎確診個案，並新增9座需要強制檢測的大廈，指定區域內有7幢大廈，分布在旺角、紅磡、深水埗及佐敦；鴨寮街258號有一名患者，大廈需要強制檢測。指定區域外亦有兩幢大廈上榜，包括元朗的鉅發大廈及天水圍的天恆邨恆樂樓。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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元朗天水圍各增一幢大廈強制檢測

今日新增9幢大廈需要進行強制檢測。旺角油麻地指定區域內新增兩幢，新填地街159號有一個單位一位居民確診，旺角渡船街251-52號的富景洋樓，也有一個單位有2人確診；佐敦指定區域內增兩幢，廟街165-167號一單位新增1個案，文昌街1-7號的文蔚樓一單位新增 1人確診；紅磡的指定區域亦新增2幢大廈，畢嘉街67-69機利士大廈有一單位1人確診，寶其利街24-42號的寶源大廈一單位有1名居民確診；深水埗指定區域內則有鴨寮街258號單位1人士確診。

另外有兩幢指定範圍外的大廈上榜，包括元朗的鉅發大廈及天水圍的天恆邨恆樂樓，前者有2個單位共3位人士確診，後者則2單位合共8人確診。

強制檢測揪出文苑樓2患者

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，在今日的無源頭個案中，有兩宗個案是透過強制檢測找到，來自文匯街的文苑樓的兩個單位。早前該大廈污水檢測呈陽性被納入強制檢測大廈名單。

位於佐敦的「八文樓」已有超過50年樓齡，多棟大廈都有居民確診。（資料圖片）