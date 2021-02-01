新冠疫苗｜港府促復星BioNTech2月底須供港　澳門購國藥本周有貨

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-01 18:29

新冠肺炎肆虐，本港與不同藥廠洽購疫苗，惟最快抵港的BioNTech、復星疫苗也只可於2月底到港，近日歐盟更對疫苗出口施加要求。食物及衞生局局長陳肇始今天（2月1日）稱，已向復星提出要求，須確保本港預先採購的疫苗免受出口限制影響。 澳門政府今天召開記者會，指內地國藥疫苗最快於本周內抵達澳門，料春節前後可以開始接種計劃。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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陳肇始在記者會指，本港購買的首100萬劑BioNTech、復星疫苗已經完成生產，正接受品質測試，視乎測試要求，料可於2月底由德國運到香港。她指，歐盟稱必要時會限制疫苗出口，政府極度關注情況，已向復星提出，該公司需向各方了解，確保本港預先採購的疫苗免受影響。

政府會於十八區設接種中心，由醫護人員負責接種，已向不同醫療機構發出邀請承辦中心，包括醫院管理局、衞生署、私家醫院、私營醫療機構等，另一方面也向私家診所發出邀請，日後可於診所接種疫苗。

陳肇始稱，已向復星提出，該公司需向各方了解，確保本港預先採購的疫苗免受影響。（盧翊銘攝）

她稱，優先接種群組包括有較高風險接觸、感染後易死亡、感染後易傳染予其他人的群組，如醫護人員、長者、院舍人員等，現亦會考慮對基建、公共運作有影響的工種優先。政府已成立委員會監察接種後有無不良反應，亦已設網站發放疫苗資訊，會監察坊間不實傳聞，有需要時會立即澄清。

另一方面，澳門今天亦開記者會，指10萬劑內地國藥滅活疫苗最可能於本周內抵澳，預計可以於農曆新年前後開始接種計劃，先為警員、消防等前線抗疫人員；冷凍食品工作人員、公共交通工具司機等高風險人群；另需要前往新型肺炎流行地區人士亦可優先接種。澳門另有10萬劑mRNA疫苗預計於2月下旬抵達，當局會在3月開始接種這款疫苗。而阿斯利康疫苗就最快於今年第3季抵澳門。