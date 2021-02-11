黃大仙祠取消上頭炷香　黃夏蕙化身牛魔王求得中籤　疫情有曙光

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

黃大仙祠今日公布，在開放將近一百年以來，因高傳染性的新冠疫情關係，首次破例將於今年的「年三十」 ( 11日）下午4時半起封園，取消公眾上頭炷香活動，改為直播「五行七星護香江」祈福儀式儀式，習慣初一子時上頭注香的善信要留意一下。

藝人黃夏蕙「做女個時」已來上香，過去60多年風雨不改，年三十晚一早到來等候子時到黃大仙祠參拜，今年因情將要改期。上月28日她與《香港01》記者到黃大仙祠還神，她說今年改到初一下午拜神，屆時會以「牛魔王」造型現身，每年的幸運裝扮絕不「斷纜」，今年每一事均令她心酸，但要振作，她又解釋多年不同造型的因由，「善信排隊時燒燶我假髮，我咪戴帽，之後直情以生肖造型登場囉！」

說今年改到初一下午拜神，屆時會以「牛魔王」造型現身，每年的幸運裝扮絕不「斷纜」。（李澤彤攝）

黃大仙祠宣布，首次破例於今年的「年三十」 ( 11日）下午4時半起封園，並於當日翌日（即大年初一，2月12日）早上7時半重開，新正頭初一至年十四，黃大仙祠的開放時間，將維持於早上7時半至下午6時開放。

現年87歲的藝人黃夏蕙多年來風雨不改，以當年生肖造型於大年初一子時到大仙祠上頭注香，成為眾人焦點，為每一年的農曆新年氣氛增添話題。今年將首次要改時間到場參拜，她說會於初一下午以「牛魔王」造型為香港祈願，她說，「因為牛魔王夠力大戰疫情，一定戰勝佢，因為牛有氣有力！（聽聞本來會做鐵扇公主？）都係唔做鐵扇公主啦，搧動水火係唔得既，總之我唔會令大家失望。」

她續說，每年以不同造型現身，原意並非娛樂大眾，而是因為一個實際原因，「每年下晝三四點到，附近人的香火整燶曬個假髮，先開始諗戴帽同裝飾，之後又有人見到而本身自己都希望大家開心，直情以生肖造型登場囉！」又說自己20多歲已參拜黃大仙，只是近十數年才被拍攝到，「我今年就88歲啦，我識性就已經黎黃大仙啦，少女時代就捱到而家老啦，都係有來黃大仙，年三十晚一定風雨不改會黎既。」

▼夏蕙BB 12生肖造型▼

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問到她最愛的造型，她說是近年的狗仔造型，當年與契女一同製作的，認為十分可愛，今年所選戴的「牛魔王」造型帽，是由一名廿十多歲的女粉絲製作，指造型嚴肅得來可愛。過去一年疫情嚴竣，她坦言「係好唔開心，好慘，我都好心酸。」冀疫情盡快離開。

黃夏蕙展示由粉絲制作的「牛魔王帽」，有意於初一戴上於黃大仙祠會見一眾朋友。（受訪者提供）

另外，作為香港人心目中的「新年吉祥物」，她率先為香港來年的疫情及運程向黃大仙祈求及求籤，疫情方面得到4號籤「董永遇仙」，有解籤師父說意指香港會有貴人相助，疫情有機會於秋天前後現轉機，但未來一段時間「都要戴口罩」，疫情並不會完全離開。

因疫令不能在大年初一子時到祠內上香，相信會令不少信眾感到遺憾，黃夏蕙亦有同感，但在疫情嚴峻的大環境下，只能盡公民責任配合，「環境上做唔到我哋無辦法啦！唯一辦法自己做好防疫。」對於會否擔心未能穿上亮麗造型如常拜黃大仙會「唔老黎」，她說，「無辦法，年三十唔得我就年初一來，只要心善，黃大仙會保佑你，有心就得啦！」又說初一下午會到祠與粉絲們影相，在保持社交距離的情況下讓大家沾沾喜慶氣氛。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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