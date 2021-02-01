封區檢測｜1.5小時連封四區　有居民理解、區議員指街坊人心惶惶

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-01 23:30

港府預告即日起至農曆年廿九（2月10日）前，將會更頻密封區檢測，今日（1日）隨即四度出擊，晚上分階段突襲圍封多區，包括尖沙咀、元朗、紅磡及油麻地，短短一個半小時已封鎖多幢大廈。當局料於明早7時可望解封，有油麻地受限區域居民表示理解，認為可同心協力期望盡早達至「社區清零」。有區議員則批評，當局封區準則不清，事後亦未有交代詳情，引起周邊居民恐慌，「擔心隨時下一個到佢哋。」

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政務司司張建宗今午預告，每日至少有一項區封區檢測行動，尤其針對個案多、樓宇質素欠佳等大廈。當局晚上隨即出擊，傍晚7時率先突襲尖沙咀及元朗兩幢大廈，再分別於晚上8時及8時半封鎖紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓，以及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶，當中以油麻地涉及範圍最廣。

尖沙咀、元朗及紅磡均由檢測承辦商到場架起帳篷，並設立流動採樣站；油麻地則毗鄰有提供社區檢測服務的梁顯利油麻地社區中心，封區僅約半小時已可安排居民下樓接受採樣。居民完成檢測後須佩戴白色手帶，亦獲發罐頭、湯包、須煮熟食用的意粉及一盒口罩等。

居於尖沙咀金鑾大廈的W先生(化名)剛下班回家，抵達大廈時始得悉被圍封，但他認為港府突襲是好事，亦不認為造成擾民，「快啲全幢做完檢測仲好。」他又稱，大廈內多賓館，亦可供月租入住，故住客眾多，「唔係旅客，全部住人，有本地人，都有南亞裔。」

唐太期望盡快完成檢測，可以過開心的農曆新年。（盧翊銘攝）

居於油麻地「受限區域」的唐太，亦按指示接受強制檢測，她指，本來與子女在家中用膳，突有政府人員「拍門」，「都無話唔方便嘅，希望快啲做完，大家可以快啲有得開心過年。」她又指，由於油麻地一帶確診個案多，對「封區」早有心理準備。

她又指，政府派發物資「一大袋」，「政府派咁多人力物力（封區），又派咁多嘢，應該要駛好多錢，都係想快啲清零。」惟罐頭食物等未必合用，「我哋家庭主婦好少食呢啲，但可能有人啱食。」有南亞裔人士則指，派發物資的政府人員有詢問其飲食取向，即食麵可改為選取雞肉味，「但種類好有限。」

居民張先生認同封區檢測可協助香港清零。（盧翊銘攝）

剛下班回家的張生同樣居於油麻地受限區域，他認同港府社區清零目標，雖然行動事出突然，「發生咗，我哋就去配合，呢個時侯唔係對抗。」他又認為，為人為己應接受檢測，以盡早控制疫情。不過他直言，擔心明天未能如期解封，令上班族受到影響。

油尖旺（油麻地南 ）區議員胡穗珊表示，至今未知當局為何鎖定該帶唐樓突襲圍封，當中有個別唐樓未錄得確診個案，惟港府未有交代詳情，「究竟係咪污水有問題呢？但完全唔講、唔交代，周邊居民都引起恐慌，好驚下一個喺佢地。」