流感疫苗荒｜一文看清政府疫苗接種計劃詳情　合資格者可免費打針

本港將踏入冬季流感季節，有市民擔憂在新型冠狀病毒肺炎仍肆虐的情況下，同時感染兩病或致病情嚴重，故已四出「撲針」，有私營醫療診所已有多達800人輪候打針，亦有私家醫生透露已用完全部存貨。 公營醫療系統亦有不同計劃，供合資格市民接種疫苗，本文詳列政府各項免費及資助流感疫苗接種計劃的詳情。

衞生署共訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗供各疫苗接種計劃使用。（資料圖片／高仲明攝）

「政府防疫注射計劃」將於10月22日展開，按照衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，為合資格人士提供免費流感疫苗接種，政府亦另設資助計劃，由政府提供資助額予私家醫生，讓市民可前往私家診所打流感計。

10月22日起可於公立醫院、專科或普通科門診免費接種疫苗：

領綜援或持有醫療費用減免證明書的各類人士：

醫管局轄下診所接受產檢的孕婦有高風險情況50歲或以上12至49歲、領取「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

其他合資格人士：

高風險或長期服用亞士匹林的兒科門診病人65歲或以上、於專科或普通科門診求診的長者在醫管局轄下門診求診的智障人士及領取殘疾津貼人士

院舍人士將由到診註冊醫生接種疫苗：

居安老院舍的院友居殘疾人士院舍的院友

由於新冠肺炎疫情，今年流感疫苗供應緊張。（資料圖片／盧翊銘攝）

11月2日起可免費接種：

65歲或以上的香港居民，可於普通科門診或衞生署15間指定長者健康中心接受免費防疫注射

11月9日起可免費接種：

從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業人士，將透過內部安排到指定診所打流感針

在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。（資料圖片／高仲明攝）

幼童、學童免費接種流感針計劃：

政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。現時約有450間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心參加計劃。

幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心外展服務，自10月8日起展開小學外展服務，自10月22日起展開

以下兒童亦可免費打針：

年齡介乎6個月至未滿12歲，來自綜援家庭或持有有效減免證明書的兒童年齡介乎6個月至未滿6歲，正就讀幼稚園或幼兒中心年齡介乎6歲至未滿12歲，正就讀小學

合符「疫苗資助計劃」資格人士：

六類香港居民可於私家醫生診所打流感針，醫生每針獲資助240元：

孕婦今年內滿50歲或以上年齡介乎6個月至未滿12歲兒童；或12歲或以上但仍就讀本港小學的兒童智障人士領取傷殘津貼的人士領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士

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