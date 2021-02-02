考評局2022/23年度料蝕9,800萬元　研人工智能評卷、電腦考核口試

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-02 13:41

中學文憑試應試人數減少，令考評局財政構成壓力，2022/23年度料再錄得整體虧損約9,800萬元。教育局近日向立法會提交文件，考評局長遠財政方案的初步構思曝光，考評局計劃縮減8至10個常規和項目人員、採用人工智能評卷、以電腦考核方式進行口試等，以減省成本和賺取收益。

教育局近日向立法會提交件，提出考評局長遠財政方案的初步構思。（資料圖片）

教育局和考評局代表於2019年10月成立專責小組，負責檢討考評局運作及提出可持續營運方案。

文憑試考生人數持續下跌，令考評局出現營運虧損。考評局在2019/20財政年度，錄得整體盈餘1,740萬元，較上一個年度減少23%。不過，當一筆為期四年、合共3.6億元的政府非經常性撥款終止後，考評局預計2022/23年度，將會再錄得整體虧損約9,800萬元。

根據教育局文件，考評局在2021/22至2023/24年度，會根據相關年份開支，定出「0-1-1」節流方案，料將縮減8至10個常規和項目人員職位，預計在2021至2022年度節省約600萬元；2023/24年度起，每年預計可節省超過600萬元。

文憑試考生人數持續下跌，令考評局出現營運虧損。（火料圖片）

物色一座空置校舍作考試及評核中心 料需時兩年

另外，考評局已開始就需要大量人手的文憑試進行檢討，計劃利用科技精簡運作流程和節省人手成本，包括在某些文憑試考試和國際及專業考試中，採用電腦模式考核，如能在考試中應用科技，例如在考題設計過程中，使用網上考試編寫方式、以電腦模式考核的方式進行口試、以及採用人工智能評卷，預計每年均可節省開支。

教育局指，建議的改良基礎設施，將有助提升考評局舉辦各類國際及專業考試能力，從而開拓新收入來源。另外，政府會考慮資助有特殊教育需要的考生應考文憑試 。截至 2021/22年度 ， 估計每年資助額約為2,360萬元。

港府亦正物色一座合適的空置校舍，供考評局發展為考試及評核中心，預計每年可節省的租金開支和相關費用，約為800至1,000萬元，修葺及搬遷工作料需時約兩年。考評局亦會將現時租用灣仔和新蒲崗商業處所的部門，遷往空置校舍。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼