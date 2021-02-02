機場臨時醫院本月底啟用48張病床　化驗室可增15%檢測量

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-02 15:12

內地援建的「臨時醫院」——北大嶼山醫院香港感染控制中心於1月竣工，醫管局今日（2日）稱，料可於2月26日啟用F座48張病床。中心內有化驗室供新冠病毒檢測，每日料可檢測1,500個樣本，增加現時公立醫院10%至15%檢測能力。 中心將接收16歲至65歲輕度至中度病情病人，設施可供病人聞氧氣等，醫管局稱與亞博館的社區治療設施定位不同。

料2月26日啟用 全院有816張隔離病床

北大嶼山醫院香港感染控制中心於上月22日峻工，現時進行人手調配、測試服務流程等籌備工作，料可於2月26日啟用。中心有6座病房大樓及1座醫療中心，每座病房大樓有2層，各有72張病床，合共有816張隔離病床。首階段會先啟用F座大樓地下的48張負壓病床。

醫療中心設有化驗室，內有化驗儀器可作新冠病毒測試，2部儀器若運作24小時可測試4000個樣本，而料啟用後可每日測試1,500個樣本，約為現時醫管局化驗量的約1成至1成半。化驗室將於2月17日運作。

接收輕度及中度確診者

中心主要接收16至65歲、臨床情況為輕度及中度的確診者。若病人情況預計會進一步惡化、需要高流量氧氣或深切治療，會送到其他公立醫院接受治療。現時亞博治療設施亦接收輕度患者，九龍西醫院聯網總監羅振邦稱，中心與亞博治療設施定位不同，但可以提供氧氣、吊鹽水等設施予病人。

人手安排方面，啟用初期調派15名醫生及40名護士到感染控制中心，當中主要為內科及急症醫生。