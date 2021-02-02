通識科整治｜教大通識PGDE課程續招生　校方：盡可能配合改動

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 18:55

教育局早前公布須改革高中「通識科」，並已安排「課程發展議會-香港考試及評核局（重新冠名科目）委員會」討論改革安排，目標是2021年9月推新課程。香港教育大學通識PGDE課程統籌主任洪松勳透露，教大校內曾討論取消通識PGDE課程，但最終決定維持開辦及招生，並繼續教導學生如何處理爭論議題，但預計只會簡單觸及港獨、社運及國安法等敏感議題。 教育大學回覆《香港01》時表示，該校主力培訓小學常識教師，僅餘少量學位教師教育深造文憑課程（PGDE）學額，將盡可能調適課程配合教育局對通識科的改動，惟一切仍待當局公布檢討結果。

香港教育大學。（資料圖片）

香港教育大學通識PGDE課程統籌主任洪松勳早前接受傳媒訪問時透露，校內曾討論取消通識PGDE課程，但最終決定維持開辦及招生。他稱教大目前會繼續開辦通識PGDE課程，繼續教導學生處理爭論議題，教學內容仍會簡單觸及港獨、社運及國安法等敏感議題。



教育大學回覆《香港01》時表示，教大主力培訓小學常識教師，而非中學通識教育教師，而教大自2015年起已沒開辦主修通識的教育榮譽學士學位課程，僅餘少量學位教師教育深造文憑課程（PGDE）學額，以2019/20學年為例，只有4個全日制及10個兼讀制學額。至於2020/21及2021/22學年學額，以及報讀人數方面，教大未有回應。

教大表示，大學主力培訓小學常識教師，而非中學通識教育教師，自2015年起已沒開辦主修通識的教育榮譽學士學位課程，僅餘少量學位教師教育深造文憑課程（PGDE）學額。（資料圖片）

教大表示，全日制PGDE課程為期一年，專為持有認可學士學位的在職或準教師而設，重點教授教學法、課堂管理及評估等專業知識，並要求學員到校實習，裝備他們應付日常教學工作。

至於教大預計來年開辦的通識PGDE課程內容會否有改動，以及教學內容會否包括港獨及國安法等敏感議題？教大表示，將盡可能調適課程配合教育局對通識科的改動，惟一切仍待當局公布檢討結果。教大發言人又指，個別人士近日就有關科目發表的評論，並不代表大學立場。