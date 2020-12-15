通識科整治｜專責委員會成立一年突解散　委員事前未全獲通知

特首林鄭月娥上月施政報告突然宣布「改革」高中通識科，惹起教育界爭議。課程發展議會轄下的通識教育科課程檢視專責委員會自去年底成立，檢視通識科課程及建議修訂方向。據了解，專責委員會昨日舉行最後一次會議，並突然宣告解散。據悉，有委員事前未獲知會，在會上才知悉安排。

教協今日向教育局局長楊潤雄發公開信，批評當局解散做法粗暴，將專責委員「棄如敝履」，譴責當局以政治凌駕教育專業。

昨第七次會議突成最後一次

通識教育科課程檢視專責委員會於去年12月中成立，在過去一年檢視通識科課程及建議修訂方向。

在教育局上月宣布大幅刪改通識科後，專責委員會昨日舉行第七次會議，據了解，會議歷時約兩小時，當局僅重申對通識科的改動方向，未有披露任何推行的細節，並同日突然宣告解散。據知，有委員事前未獲通知，在會上才知悉安排。

教育局：將成立新委員會處理改革學科事宜

教育局回覆查詢指，通識教育科課程檢視專責委員會已於昨日完成最後一次會議。局方指，教育局於會議中闡述有關高中通識教育科的改革方向，並聽取各委員意見。局方感謝通識科專責委員會各成員就刪減及釐清現時課程概念付出心血和時間，為改革通識教育科奠下基礎。

局方未有解釋解散的原因，但提及課程發展議會將相應成立新委員會處理該科事宜，並會與議會和考評局跟進有關改動的詳情，務求盡快落實新課程。

教育局局長楊潤雄（圖左）早前指，最快明年9月中四級實施新課程，不過，距離目標時間僅餘約8個多月。（資料圖片）

教協向教育局發公開信 批解散做法粗暴

有業界人士分析，通識科將「改頭換面」，包括重新改名、評級改為「達標」或「不達標」、取消獨立專題研究等，與原有專責委員會的討論方向有異，當局另設委員會跟進，「行政程序」屬意料中事。

教育局局長楊潤雄早前指，最快明年9月中四級實施新課程，不過，距離目標時間僅餘約8個多月。該業界人士分析，以初中中國歷史課程修訂為例，新課程大綱經過四年半諮詢、約兩年時間籌備，才於本學年中一級起實施，質疑短時間內如何重新訂定《評核大綱》、培訓相關教師、編寫新教科書。

教協今日向教育局發公開信，批評當局大幅刪改通識科，除繞過既有課程檢討的機制，更「為免殺科有任何障礙」，不惜將專責委員會「棄如敝履」，形容做法粗暴，譴責當局以政治凌駕教育專業。教協亦在信中對通識科「改革」提出十問，質疑當局決定未有任何諮詢、急於明年推行罔顧師生利益、危及文憑試國際認證性等，促局方作出交代。