通識科整治｜師訓學生失望學科遭「閹割」：倘改成洗腦國教拒入行

推行11年的高中通識教育科「變天」，最快明年九月「改頭換面」，中四級率先試行。在大學修讀通識教育的阿潼與阿凌（化名），三年後畢業之時，通識科或已成歷史。「會失望無咗一科有意義嘅科目，但對政府決定唔意外。」 畢竟通識科淪為「箭靶」非新鮮事，二人自中學時立志當通識科老師，對行業前景早不感樂觀，惟今次科目遭逢巨變，衰亡之快，實屬始料不及。他們明言，倘若新科變為「洗腦」國教，只許歌功頌德，不容批判思考，就會拒絕入行做老師。 阿凌說：「我哋無權選擇改唔改，但有權選擇走唔走。如果成個香港教育理念與我哋唔同，我哋只可以選擇退出。」

「喺通識科你學識咗一樣嘢，唔可以只從一個角度睇事情。」 阿潼

阿潼特別記得，教育局局長楊潤雄在上月記者會公布「改革」通識科決定時，說大學無專門開辦通識師訓，即使有亦不太多。她反駁：「唔係無影響囉！」（高仲明攝）

中學時受通識科啟蒙 盼薪火相傳

千禧後的阿潼與阿凌，是大學通識教育雙學位二年級生，中學時受通識科啟蒙，立志當這一科的老師。

「你學識咗一樣嘢，唔可以只從一個角度睇事情。」阿潼指，母校雖然非名校，但投放甚多資源在通識科，例如舉辦不少內地城鄉考察，同時每年舉辦六四講座，讓同學參與悼念晚會。

在學時她見識過內地美好風光，亦了解背後「陰暗面」：三農問題、上訪制度、維權律師。她深刻記得，老師強調認識國家，要知道正反兩面，由學生獨立判斷，「學生要愛國，都係要自己揀，唔係一方面唱好，就係愛國。」



通識科主張多元角度和批判思考，提高公民意識，他們期盼這種教學得以延續。

會灰心，但唔意外。 阿潼

通識課程削減一半及改名，有師訓生擔心屆時該科會「面目全非」。（高仲明攝）

政府整頓通識不意外 入學早自嘲「失業聯盟」

不過，高中通識自2009年開科以來，屢處於政治風眼，上月教育局更突然宣布「改革」通識科，將課程內容削半，取消獨立專題研究，考評由七級簡化為「達標」及「不達標」，更會冠以新科目名稱。

「會灰心，但唔意外。」阿潼說，通識科變革消息公布後，連日收到師長及朋友的慰問訊息，為她的前程而憂心，「中學通識老師問我有咩打算，仲諗住我第時返嚟（中學）做佢個位。」阿凌則笑言，收到朋友「溫馨預告」，「將來你失業啦！」

「改革」後的通識科要削一半課時，業界估計屆時通識科老師人手或過剩，不論是通識或其他科的合約教師，有機會最先「當災」被裁，更遑論要再吸納「新血」。根據大學聯招資料，目前浸大及港大均設有通識教育的雙學位課程，連同去年停收的中大通識課程，在學學生料有約170人。

身邊人萬分緊張，兩人則處之泰然，畢竟通識科淪為「箭靶」非新鮮事；行業專教通識的教席已近飽和，要競爭入行須兼教科目，在前景不明朗下，師長早奉勸入行要三思。阿凌說：「一直都有心理準備呢科『走下坡』，特別過去這一年，經歷反修例後，明顯會整治教育界。」

去年入學之初，同儕間自嘲為「失業聯盟」，豈料應驗之快，程度之大，才叫二人錯愕。

可能課程減走一半，科目內容唔再Liberal，所以要改名? 阿凌

通識科的「改革」將影響修讀的課程及路向，阿凌說，曾撰寫電郵向大學教授查詢，但對方亦未能確切回應。（高仲明攝）

改革倉卒、細節欠奉 師生前路未明 校方難解答

「改名真係最意外，係咪外國字唔用得？可能課程減走一半，科目內容唔再Liberal，所以要改名?」

「考評只係有合格及不合格，學生都唔需要認真讀，hea讀都可以啦。」

「其實未完全搞得清楚發生咩事，實際點樣改，會改成點，係咪真係改到咁差呢?」

阿凌與阿潼你一言我一語，只能猜想，不敢斷言。

但觀乎通識科的「改革」框架，二人均不同意局方決定，批評猶如「閹割」該科，弱化其重要性，改動幅度甚大，卻從未諮詢業界，質疑是政治決定將通識科「祭旗」。

新課程將著重講解國家發展 惟尚要觀望

新課程將著重講解國家發展，培養「正確價值觀」，但落實細節欠奉。兩人說，尚要觀望實際改動，惟已可預視有「質變」，令人憂慮變為國教。阿凌曾撰寫電郵問大學教授，查詢課程未來的改動及出路，但都未獲確切的回應，校方只預告會舉行網上會議交代，又向同學暗示可副修多一科或尋求轉科。

五年的雙學位課程，再加多一個副修，兩人均指十分吃力，轉科則要延遲畢業。阿潼說:「如果副修經濟再加『國教』，應該會搵到工，但我唔得。」

you are not alone 阿凌

若果通識科變為「洗腦」國教，二人名言不會入行做老師。阿凌說：「我哋無選擇權改唔改，但有權選走唔走。」（高仲明攝）

投身前線教師有猶豫 憂新科不容批判思考

有灰心，有擔心，有迷惘，但此時此刻，對於兩人而言，香港境況是壞與更壞之別，相較下，自身處境不至窮途末路。

「有同學考慮過轉讀英文，有人話唔緊要啦，成個香港都玩完，雖然少咗機會做嘢，但巨變下無一倖免，唔需要驚，有人就無咩所謂，覺得讀完呢科，仲可以做其他職業。」

阿凌打趣道：「you are not alone。」

人人正思索出路，是否投身做前線教師，他們有多一重考慮。最壞的地步是通識科變為「洗腦」國教科，阿潼堅定地說會拒絕入行，「如果上堂只可以講正面嘅嘢，我係唔會教。」

「如果官方教材，全部都係『成熟議題』，咁老師都唔使教。」從小立志做老師的阿凌說，若果通識科「面目全非」，只能退而求其次，轉到教育界其他崗位，例如做補習老師、去其他地方教書。

他在乎志向未能成真，更在乎志向非所期許。「我哋無權選擇改唔改，但有權選擇走唔走。如果成個香港教育理念與我哋唔同，我哋只可以選擇退出。」