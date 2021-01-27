「理大圍城」指揮官周一鳴擢升高級助理處長　陳民德升助理處長

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-01-27 20:01

警隊高層再有人事變動，新一期《警聲》披露，助理處長周一鳴獲擢升為高級助理處長，執掌人事及訓練處。周一鳴在反修例風波期間，因處理理工大學事件而嶄露頭角，升任助理處長後短短一年「更上一層樓」，被視為警隊「明日之星」。 至於總警司陳民德就擢升為助理處長，掌管人事部。陳在擔任警司協會時，多次與警察隊員佐級協會等聯署發公開信，其中曾於中大事件後，向中大校長段崇智發公開信作出批評。

獲擢升為高級助理處長的周一鳴，以處理理工大學事件而嶄露頭角，被視為警隊「明日之星」。（資料圖片/蔡正邦攝）

獲頒行政長官公共服務獎狀

警務處處長鄧炳強本月6日頒發晉升函件，獲擢升為高級助理處長的周一鳴，會接任李建輝出任人事及訓練處處長。周一鳴於2019年反修例風波中，以助理處長（行動）身份處理理工大學事件，曾因此獲頒行政長官公共服務獎狀，被視為警隊「明日之星」。

周一鳴於1995年加入警隊，任職督察，大部分時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。他於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部，2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處，出任刑事情報主任一職。

周一鳴在2013年晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，2016年擢升為總警司，成為刑事情報科主管。2017年，周任職油尖警區的區指揮官，2019年初獲委任為九龍西總區副指揮官，翌年擢升為助理處長（行動）。

警務處處長鄧炳強（中）於一月六日頒發晉升函件予兩名高級人員。 周一鳴（左）擢升為高級助理處長，陳民德（右）擢升為助理處長。（《警聲》圖片）

陳民德曾與警隊協會向段崇智發公開信

擢升為助理處長的陳民德會掌管人事部，陳在出任警司協會主席時，曾於反修例風波期間，與香港警務督察協會、海外督察協會及海外督察協會發聯署信，其中，在中大衝突後，中大校長段崇智曾稱，要查證學生被捕時是否受不合理對待，4個警察協會其後向段致公開信，批評段「自毀大學公信力」。

+ 5 + 5 + 5

陳於1996年加入香港警隊，任職督察，曾負責刑事調查、保安情報、專業發展訓練及內地與國外聯絡等職務，在2009年晉升為警司，2011至2013年曾被借調往英國國家警察改進局為國際訪問學人。

陳在2014年晉升為高級警司，並出任警察學院專業發展學習中心主管，其後出掌聯絡事務科主管，並任國際刑警中國香港分局主管。之後於2017年升為總警司並調任警察學院副院長，及後於2019年初至2020年末，獲委任為九龍東總區副指揮官。