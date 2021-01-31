林鄭、駱惠寧到訪警總慰問受傷人員　駱讚警隊以行動詮釋忠誠勇毅

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-31 21:39

特首林鄭月娥今日（31日）與保安局局長李家超一同到訪警務處，與曾處理違法暴力事件時受傷的警務人員見面，表達慰問；中聯辦主任駱惠寧亦一同慰問，副主任楊建平和警務聯絡部部長陳楓亦有參與。 駱惠寧肯定警隊在「止暴制亂，恢復秩序」過程中挺身而出、嚴正執法，衝鋒在前、連續作戰，為維護社會穩定和市民安全付出了艱辛努力、做出了突出貢獻，用實際行動詮釋了警隊「忠誠勇毅、心繫社會」的座右銘。 林鄭月娥指，警隊聲譽在社會動亂期間受到很大傷害，很高興警務處近月通過不同方式加深市民對警務工作的認識。她指，相信隨着社會恢復平穩，警務人員緊守崗位，在最前線保護市民安全和保障市民健康，肯定會得到廣大市民的支持。

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引習近平慰問受美國制裁警員

林鄭在警務處處長鄧炳強陪同下，先後探訪灣仔警察總部和尖沙咀警署，與共百多位警務人員會面，了解他們的工作情況。

林鄭指，警務人員過去一年無論止暴制亂或防抗疫情方面都做了大量工作，值得充分肯定；她更指，對多位執行維護國家安全任務的警員受到美國無理制裁，轉達國家主席習近平上周述職期間對同事的親切關懷。

駱惠寧到西九龍總區尖沙咀警署慰問。（圖片來源：新華社）

駱惠寧指尖沙咀警署是「網紅打卡地」

中聯辦晚上發稿，指駱惠寧在探訪活動中，向警隊致送了「忠誠勇毅、無畏無懼」的錦旗。駱惠寧在警總與警隊高層和機動部隊、灣仔警區等一線警員代表熱情交談，詢問幾位受傷警員的康復情況。駱惠寧肯定警隊在「止暴制亂，恢復秩序」過程中挺身而出、嚴正執法，衝鋒在前、連續作戰，為維護社會穩定和市民安全付出了艱辛努力、做出了突出貢獻，用實際行動詮釋了警隊「忠誠勇毅、心繫社會」的座右銘。

中聯辦指，駱惠寧為入選全國「平安之星」英雄榜的「小虎」梁鎮賢「打Call」。駱惠寧指出，經過一年多血與火的鍛造，香港警隊已經由城市治安警察，發展成為一支維護香港穩定和國家安全的堅強可靠、值得信賴的執法力量，「他勉勵大家堅守信念、不辱使命，繼續為國家護航，為香港守城，為市民保平安！他請大家牢記，無論面對多大風雨，祖國始終是堅強的後盾！」

駱其後到尖沙咀警署探訪，新聞稿中指駱惠寧「親切地道出該警署在港劇中出鏡率很高，是『網紅打卡地』。」「他看望了在『黑暴』期間被暴徒投擲汽油彈燒傷、被箭和鋼珠射傷、被高能激光筆灼傷眼睛的警員代表，稱讚他們臨危不懼、嚴正執法的氣概，並為警署近期按照特區政府封區強檢部署，投入到社區抗疫行動點​​贊。他鼓勵大家再接再厲、不辱使命，隨時準備應對新的挑戰，做維護香港穩定和國家安全的忠誠衛士，同時叮囑一線警員在執行任務時加強防護、注意安全。」

駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片）

防疫方面，林鄭亦到訪了警隊參與「重大事件調查及災難支援系統」協助衞生署衞生防護中心追蹤緊密接觸者的辦公室。林鄭指，獲悉該系統至今已協助調查了65個個案或群組，並識別超過2.8萬名接觸者，又提到為配合近日各區進行的「受限區域強檢」行動，警務處也動員大量人手協助。

林鄭月娥亦與多名早前處理違法暴力事件時受傷的人員會面，慰問他們近況，讚揚他們無畏無懼，祝願早日康復。林鄭感謝中聯辦一直對警務工作的支持，並在會面時向在場人士「拜早年」。