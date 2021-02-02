教育局擬改革高中4核心科　方案諮詢學界　最快今年9月中四級實行

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 17:08

教育局今日（2日）向全港中學發通函，指課程發展議會與考評局轄下4個核心科目委員會，已就高中核心科課程及評估訂定改善方案。未來一個月，教育局將安排簡介會，向學校領導層和前線教師解釋改善4個核心科的方案，並會以一校一問卷形式，收集學界對改善方案意見。 若方案最終獲接納，屆時四個核心科將縮250課時，中文科DSE會減少試卷數目，數學科可只修「基礎課題」，最高分可獲第四級成績。新安排最快於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效。

教育局公布，課程發展議會與考評局轄下四個核心科目委員會已訂定改善高中核心科課程及評估方案。（資料圖片／鍾偉德攝）

學校課程檢討專責小組去年9月，向教育局提交《優化課程迎接未來 培育全人啓迪多元》檢討報告。教育局今日（2日）表示，課程發展議會與考評局轄下4個核心科目委員會，已訂定改善課程及評估方案。教育局發言人指，由於高中4個核心科目性質不同，故改善方式也有別，惟均會維持每科課程完整性。

教育局今日（2日）表示，課程發展議會與考評局轄下四個核心科目委員會已訂定改善課程及評估方案，當中中國語文科將精簡必修部分和選修部分教學，並減少公開評核的試卷數目。（資料圖片）

各科建議調整方案︰

中國語文科︰將精簡必修部分和選修部分教學，並減少公開評核的試卷數目，以減少過度操練。 英國語文科︰會整合必修和選修部分，減少教學重疊。 數學科︰課程由「基礎課題」和「非基礎課題」組成，學生可只修讀「基礎課題」及部分「非基礎課題」。在文憑試「基礎課題」表現良好者，最高可獲第四級成績。 通識教育科︰會冠以新名稱，在不同方面作出加強措施，課程內容比重會減至原有的一半。

教育局預計，新方案下，中英數三科分別可釋放50小時課時，連同須改名的通識科，料合共可釋放約250小時的課時。（資料圖片）

預計四核心科調整 可釋放約250小時課時

教育局預計，新方案下，中英數三科各可釋放50小時課時，連同須改名的通識科，料合共可釋放約250小時的課時。惟教育局表示，這並非規範或一刀切的硬指標，學校可按校情及學生需要，在課程規劃上，釋出空間照顧學生學習需要。

教育局相信，釋放課時後，學生可從不同學習領域，或應用學習中，增修一個選修科目，又或更深入學習各科目，亦可更積極參與「其他學習經歷」、全方位學習活動，發掘其他個人興趣等。

若方案最終獲接納，最快可於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效。 （資料圖片）

花一個月收集學界意見 料2021學年中四開始實施

教育局續指，由今日（2月2日）至下月2日，將收集校長及教師對改善高中4個核心科目的意見。每校只需填寫一份問卷，並最遲在3月2日交回教育局。教局收集後會並交予課程發展議會與考評局轄下的4個核心科目委員會考慮。若方案最終獲接納，最快可於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效。 教育局將同步加強教師培訓、學與教資源等支援。

至於學校簡介會將在本月陸續舉行，中學校長、副校、高中四個核心科目的科主任及教師都可報名參加。