警隊年結｜去年45名警員被捕按年急增88%　鄧炳強︰罪加一等

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-02 19:45

警務處今日下午（2日）舉行記者會，回顧2020年香港治安情況及警務工作。警務處處長鄧炳強表示，警方非常重視人員操守，透露去年有45名警員被捕，較2019增加88%，超過80%都是由警方調查及拘捕，指「身為警察犯法罪加一等」。警方指，其中有2宗案件牽涉13個警務人員，會詳盡調查。

去年有45名警員被捕，較2019多21宗。鄧炳強表示，超過80%都是由警方調查及拘捕，「呢啲違法嘅人員身為警察犯法罪加一等，令絕大部份盡忠職守同事蒙羞。」他指其中有2宗案件牽涉13個警務人員，會詳盡調查。

鄧炳強曾表示「任何一個違法嘅人，特別係警察呢，我哋一定會採取行動，作為警察係更加需要知道『知法犯法』。」及後澄清是口誤，強調警員更應「知法守法」。

據資料，由2017年至2019年，每年被拘捕的正規警務人員，分別有29、45及24人，分別被警方及其他執法部門如廉政公署及香港海關拘捕，當中由警方拘捕案件中，2017年至2019年分別有15、30及13人涉嫌干犯較嚴重的刑事案件。

逾400警突擊驗毒 未透露合格率

另外，警隊2020年上半年拘捕多名警員，其中西九龍總區反黑組疑私吞毒品案尤轟動，隨後宣布成立「誠信審核行動小組」。鄧炳強指，已突擊向400多名警員突擊抽查驗毒均呈陰性，就及選拔人員須提交「個人財政狀況聲明」措施，鄧炳強僅指運作順暢，未回應涉及人數及合格率等。

至於警民關係持續對立，鄧炳強認為，「好多犯法嘅人、想犯法嘅人、想去支持犯法甚至危害國家安全嘅人，唔想警隊執法有效率，所以有好多假新聞假消息去抹黑我哋，好多年輕人都被煽動。」他舉例駁斥8.31太子站事件是「死人謊言」、謊稱新屋嶺拘留中心有性侵事件等。他指警隊會增加工作透明度，日常警務工作接觸市民時展示專業等。

警務處今日下午（2日）舉行記者會，回顧2020年香港治安情況及警務工作。（資料圖片）

28歲或以上投考者增15%

另外，警務處處長鄧炳強今日較早時在立法會保安事務委員會會議上表示，投考警隊人數在去年一度下跌30%，不過今年28歲或以上投考人士上升了15%，而投考輔警人數亦增加了50%，鄧稱除了招募剛畢業人士，亦會加強招聘有工作經驗人士，現時輔警除了日常巡邏，亦有在報案室工作、駕駛警車、參與抗疫工作及牌照巡查等。