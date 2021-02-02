土瓜灣孕婦被截查起爭執致早產　鄧炳強︰慰問事主但不認為同事錯

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-02 18:05

土瓜灣一名42歲姓劉孕婦上月20日外出遇警方截查，其間發生爭執遭拉扯，最後因阻差辦公被捕，該孕婦當日不適送院，三日後早產，嬰兒情況嚴重留醫深切治療部。警務處處長鄧炳強今日（29）出席立法會保安事務委員會視像會議，首次回應事件，對事主表示慰問，但不認同基層同事「唔啱」，亦不認同是使用過度武力，指有人已就事件投訴，警方會全面調查。

熱血公民立法會議員鄭松泰關注早前土瓜灣孕婦遇警方截查事件，提到警方有無相應針對弱勢市民包括孕婦的執法標準，內部有無就事件展開調查。他又認為明顯有警員使用武力問題，「始終牽涉嘅係人命，而且都未渡過危險。」

鄧炳強：警員用最低武力完成行動

鄧炳強回應指，對該事主表示慰問，「但係我又唔係好認同鄭議員所講，咁就代表我哋基層同事唔啱，好似講到係不必要武力咁。」他指，警方已收到有關投訴，並已找到獨立證人，會全面詳細調查。他又說，警員是因應當時情況採取行動，盡量免影響其他人，「所以用到最低武力去完成行動。」指調查結果出來後「可以還大家清白。」

鄭松泰續質疑，要出動多名警員壓制一名孕婦在地，如何說服公眾是使用「合理武力」。鄧炳強重申，案件會全面調查，已有獨立證人，指不明白鄭松泰的依據，認為要待調查結果。

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事發於1月20日下午2時許，一名居於土瓜灣永耀街的劉姓孕婦外出散步時，遇到多名警員截查，當時有警員要求孕婦出示身份證，並指示她站在其他被截查人士旁邊，惟孕婦向警員表示因疫情關係，不欲站在其他人身旁。孕婦被指阻差辦公之嫌，雙方一度發生爭執，孕婦疑遭人拉扯後因頭暈坐在地上，並被警員鎖上手銬。其家人及後趕至與警員爭論，孕婦始獲解手銬及送院檢查，並於1月23日在伊利沙伯醫院誕下早產男嬰。

警方早前回覆傳媒稱，該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，警員勸喻後該名女子仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身分證明文件。但女事主反駁指，當時已立即取出身份證，並指起初配合警員截查，是警員所為挑動其情緒，包括過程中警員以「死肥婆」辱罵她。