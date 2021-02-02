深水埗地標「數碼之源」獲區議會通過清拆　區議員指裝置變垃圾槽

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-02 18:58

「香港數碼之源」自2004年起豎立在深水埗。深水埗區議會今日（2日）通過清拆有關裝置的動議。 當區區議會劉家衡表示，「香港數碼之源」附近一直擺滿「易拉架」，而其凹陷的設計，更使裝備變成了「垃圾槽」，甚至曾在垃圾堆中見過針筒。他指，深水埗缺欠公共空間，當裝備拆走後，可以重新考慮現址的用途。

深水埗區議會通過清拆「香港數碼之源」裝置的動議。現場一向是寬頻上網的「易拉架」勝地。（鍾妍攝）

「香港數碼之源」早在2004年豎立，位處深水埗港鐵站D出口前地，現場一向是寬頻上網的「易拉架」勝地。

裝置變「垃圾槽」

區議員劉家衡表示，會上今日一致通過拆除「香港數碼之源」裝置。他指，過去「香港數碼之源」附近有不少寬頻的宣傳「易拉架」，除了「阻街」外，裝置上更被貼上膠紙鞏固「易拉架」，惟這些膠紙不會每天清走，變相貼滿了膠紙。

此外，「香港數碼之源」的凹陷設計，使裝備變成了「垃圾槽」，過去曾有垃圾堆積在此，包括馬會的彩票、煙頭，甚至曾見過針筒。

可重新考慮現址用途

劉指，設立「香港數碼之源」的本意，原欲推廣深水埗是代表香港IT的地方。不過，他稱深水埗的印象早已深入民心，不少旅客都會慕名而來，坦言即使拆走的影響亦不大。他又指，深水埗欠缺公共空間，當裝備拆走後，可以重新考慮現址的用途。

他又指，「數碼之源」下方是港鐵站，故要先就工程聽取港鐵的意見，料尚有一段時間才能開始清拆。