強制檢測｜港府突擊抽查深水埗6幢強檢廈　14人未檢測各罰5000元

社會新聞
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深水埗六幢大廈早前被納入強制檢測公告，深水埗民政事務處、深水埗警區和醫療輔助隊今日（29日）早上約7時開始執法行動，派員於該6幢大廈出入口，查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查。行動至約10時30分結束，港府共檢查超過220名居民的檢測報告，發現其中14名人違反強檢公告，已向涉事居民發定額罰款5,000元告票，及發出強制檢測令，要於指明期間接受檢測。港府表示，不排除將來再到大廈執法。

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涉事6幢大廈包括︰深水埗大南街355-357號、深水埗桂林街95號／基隆街359號、深水埗福榮街126-128號／欽州街96-98號、深水埗大南街260-262號、深水埗長沙灣道171號、深水埗元州街25-27號。

港府發言人表示，在整個行動中，政府共檢查超過220名居民檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，遭定額罰款5,000元，當局亦向涉事居民發強檢令。發言人強調，不遵從強制檢測令即屬犯罪，可處罰款25,000元，及監禁六個月。政府不排除將到大廈執法。

港府重申，發出強制檢測公告的目的是為盡快堵截社區散播，保障整體公眾衞生安全。應接受檢測人士，要在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在居住地點並避免外出。

▼1月28日起　延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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政府感謝大部分居民遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。今次執法行動中，政府亦發現有少數居民違反強制檢測公告，政府會繼續嚴格執法。政府明白執法過程可能引起一些居民不便，但為達致須檢必檢，小區「清零」，希望市民諒解。

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