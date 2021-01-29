深水埗麗安邨麗平樓2單位4人染疫須強檢　張竹君提醒：強檢會執法

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-29 18:17

本港今天（29日）新增50宗新冠肺炎確診個案，48宗本地感染中，有16宗屬源頭不明個案，另外有30多宗初步確診。深水埗麗安邨麗平樓有2個單位共4人受感染，大廈須強制檢測。而在油麻地和紅磡指定區域內，再多3幢大廈錄得1宗或以上確診個案，須強制檢測。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒市民，當局每日都有發出強制檢測公告，有關方面是會執法的。

深水埗麗安邨麗平樓有2個單位受感染，2個單位分別有3人和1人確診，位於不同樓層和不同座向，大廈須要強制檢測。

而在指定區域內，錄得1宗或以上確診個案亦須強制檢測，共新增3幢大廈。在油麻地指定區域內的窩打老道榮德大廈被納入強制檢測，涉1個單位，有1人確診。紅磡指定區域內有2幢大廈須強制檢測，包括有1宗確診個案的溫思勞街31號，以及必嘉街樂嘉大廈，在1個單位有2人確診。

張竹君表示，關於今早（29日）在北角東發大廈強制檢測執法，當時有民政總署、警方、東區民政事務處及醫療輔助隊人員，總共發現15人未有檢測，須要罰款。她指執法行動有當時考慮，他們未有遵守強制檢測。

張竹君指，深水埗區有220名居民完成檢測，有14宗違反強制檢測公告的個案，已發出強檢令和定額罰款。她提醒市民，當局每日都有發出強制檢測公告，有關方面是會執法的。