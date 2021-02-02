封區檢測｜一晚封三區　深水埗、油麻地、天恒邨恒樂樓住戶禁足

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-02 19:48

本港第四波新冠肺炎持續，繼政府昨夜（1日）一晚在油麻地、九龍城、元朗和尖沙咀，圍封4區多幢樓宇後，今日（2日）傍晚再度公布圍封三個地區，分別是深水埗基隆街/南昌街/大南街一列樓宇、油麻地長樂街/志和街一列樓宇及天恒邨恒樂樓，所有住戶要禁足接受強制檢測。 政府於過去11天內每隔一至兩日共封區8次，為近萬人強制檢測，僅在首兩次找出14名確診患者，而最近6次「突襲式」封區並無發現感染個案。

政府今(2日)晚上7時公告，合共封鎖三區，包括深水埗、油麻地、天恒邨恒樂樓，並列作「受限區域」。當局指目標在明早7時完成行動，惟深水埗則訂在明早7時半。詳情如下：

【深水埗】深水埗範圍涉及17幢大廈，包括基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶。 【佐敦】佐敦「受限區域」則位於長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號一帶。 【天水圍】天恒邨恒樂樓 至於納入「受限區域」原因方面，三區各有不同，當局指早前在區內污水檢測中發現深水埗相關大廈，所排放的污水對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。天水圍天恒邨恒樂樓早前雖已發出強制檢測公告，惟當局表示，該幢大廈感染情況持續嚴峻，由上月24日至今，共錄得超過6宗確診，情況令不少附近居民擔心，經過風險評估後，認為有需要作出限制。佐敦方面，當局則未有詳細交代原因。

翻查資料，過去14天，天水圍天恒邨恒樂樓共有7宗個案，前天已納入強檢範圍，居民原定需在明天前接受檢測。

佐敦「受限區域」內，其中長樂街24 號錄得1宗確診個案，今日再增2宗，即累計兩人確診。至於深水埗「受限區域」內的17幢大廈，其中大南街 260 號共有3人確診，惟今日有人確診的大南街74號，則不在其內。

▼2月2日 深水埗、油麻地、天恒邨恒樂樓受限區域範圍▼

▼2月2日UNIQLO朗豪坊分店爆疫▼

+ 3 + 3 + 3

▼2月1日連封四區詳情▼

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼

+ 7 + 7 + 7

▼突襲圍封元朗好彩洋樓情況▼

+ 5 + 5 + 5

▼油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況▼

+ 4 + 4 + 4

+ 16 + 16 + 16

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

+ 13 + 13 + 13

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼