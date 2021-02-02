封區檢測｜8次封區強制檢測近萬人　首兩次找出共14宗確診個案

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-02 16:25

政府昨晚（1日）一晚在油麻地、九龍城、元朗和尖沙咀4區圍封多幢樓宇，無發現確診個案。11天內每隔一至兩日共封區8次，為近萬人檢測，只是在首兩次找出14名確診患者，最近6次「突襲式」封區並無發現感染個案。

當局累計動員近5,000人次封區，累計235名沒有接受強制檢測的居民接獲強制檢測令，當中至少35人被定額罰款5,000元。

政府昨天（1日）新填地街、眾坊街及永星里一帶劃出「受限區域」強制檢測。（盧翊銘攝）

政府上月23日凌晨首次在佐敦劃出「受限區域」，為區內居民強制檢測，特首林鄭月娥表示，將會「突襲式」只封一條街或數幢樓宇強制檢測。

▼2.1 尖沙咀「受限區域」金鑾大廈▼

+ 5 + 5 + 5

政府在一個多星期封區8次，共有9,968人接受檢測，在佐敦封區發現13宗個案，另有1宗是在隨後的油麻地碧街封區時找到。佐敦首次封區範圍最廣，涉及超過50幢大廈，封鎖近48小時為時間最長，檢測人數最多，有7,000人。而上月26日在油麻地碧街和東安街封區行動中，則找出1宗個案。

當局昨天在紅磡隆基大樓為1,006人檢測，人數是繼佐敦封區後最多，其餘行動接受檢測人數均是500人以下。

▼2.1 油麻地「受限區域」眾坊街▼

+ 12 + 12 + 12

6次「突襲式」封區未發現有人確診

最近6次「突襲式」封區，政府限制在油麻地分別碧街和新填地街一帶、北角東發大廈、觀塘麗港城、九龍城隆基大樓、元朗好彩洋樓和尖沙咀金鑾大廈居民檢測，並無發現感染個案，有2,493人檢測。

▼1.28 東發大廈強制檢測▼

+ 6 + 6 + 6

▼1.31 麗港城圍封第5、7座強制檢測▼

▼1.26「突襲」封碧街大廈強檢▼

累計近千戶無人應門 35人無檢測被罰款

多次行動中，民政事務總署、警務處、消防處、該區民政事務處、在職家庭及學生資助事務處、食物環境衛生署和醫療輔助隊動員等4,951人次，上門家訪共5,690戶，937戶沒有應門，佔一成多。累計235名沒有接受強制檢測的居民接獲強制檢測令，當中至少35人被定額罰款5,000元。

▼1.23 佐敦「受限區域」 入夜後更顯冷清▼