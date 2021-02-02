封區檢測｜約30人通宵困尖沙咀金鑾大廈髮廊　顧客稱如「喪屍片」

撰文： 鄧穎琳 孔繁栩 袁澍 最後更新日期： 2021-02-02 13:57

政府昨晚（1日）突擊封鎖尖沙咀、元朗、紅磡及油麻地進行強制檢測。其中尖沙咀金鑾大廈一間髮型屋內有約30名職員及顧客被迫通宵滯留，有受困市民今早（2日）致電電台訴苦，數十陌生人圍困髮型屋內形同「喪屍片」，店內人士要輪流睡在剪髮椅，亦有人睡在地上，相當「難捱」，經此一疫會避免在晚上7時後外出。 油尖旺區議員賀卓軒指出，金鑾大廈屬商住大廈，對非住戶帶來不便，認為政府要檢討行動，是否准許非住戶在完成檢測後先行離開。另一區議員陳嘉朗形容政府「諗得唔周詳，撞住板咁做」，希望可以對非住戶酌情處理。

▼2月1日 尖沙咀金鑾大廈封區檢測情況▼

+ 6 + 6 + 6

髮型屋Hair Peace由於位於尖沙咀金鑾大廈內，圍封時在內人士均須接受強制檢測。（袁澍攝）

髮型屋客人：有顧客嘗試「衝閘」失敗

昨日被困在金鑾大廈髮型屋的李小姐向商台節目《在晴朗的一天出發》表示，自己本身居住青衣，昨日傍晚6時40分左右，到場光顧認識十多年的相熟髮型師，打算剪髮及染髮迎牛年，未料剪髮期間突然有人留意到樓下有大量警員，得悉被封後，有人穿着髮型屋服裝嘗試「衝閘」但不成功。

李小姐直言，事前無考慮到當區會被圍封，「一般以為強制檢測才封，是突襲得滯」，形容事出突然，店內人數逾30人。

尖沙咀金鑾大廈內，2月1日晚上被劃入指定區域須封區檢測。今日有清潔工人清洗街道。（袁澍攝）

稱即日起會避免晚上7時後外出

李小姐續指，晚上9時接受檢測，至凌晨1時店內人士開始抱怨，「到點零兩點，開始鬧下政府，是圍困，感覺是喪屍片，出面好多人圍住你，唔出得去，同成班唔識嘅人一齊。」她笑言，防疫人員派發出前一丁，經反映後獲分湯包及杯麵，須在髮型屋內排隊等食用熱水，「窗出面，警察好似睇馬嬲戲。」

她說，店內人士有輪流睡在剪髮椅，亦有人太疲累而睡在地上，惟難以休息、肚餓，又感精神壓力，至清晨4時至5時仍未接到短訊，感到相當「難捱」。她說，「呢個時世要搵食」，今日仍須上班，認為剪髮客人均非大廈住戶，封檢對疫情無幫助，即使檢測人員關懷及禮貌，被困期間感到相當大壓力，打算即日起會避免在晚上7時後外出，避免再遇到突發圍封。

區議員：可考慮容許非住戶檢測後回家

油尖旺區議員賀卓軒表示，今次封廈過程順利，但情況與以往不同，封鎖區內有商住兩用大廈，其中金鑾大廈有食肆、髮型屋、賓館及劏房，對商戶職員及顧客帶來不便，「數十人困喺髮型屋對疫情都唔好啦」，認為政府要檢討，容許已完成檢測的非住戶先回家。賀又指， 昨日有問及負責封鎖金鑾大廈人員封檢原因，對方稱是因有確診，加上多賓館，流動人口多。

區議員陳嘉朗指出，昨晚曾有被困金鑾大廈人士，獲准到閘口向親友交帶泊車錢，他認為今次行動干擾區內非住戶，質疑政府不夠周詳，「撞住板咁做」。