Uniqlo朗豪坊爆疫　上月尾光顧顧客擬檢測　張竹君：病毒或掂到衫

撰文： 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-02 19:10

旺角朗豪坊Uniqlo有3名全職及兼職員工確診，包括售貨員及收銀員，上月30日最後上班。3人曾在港島一個私人地方與約20人聚會，但不排除在店內出現傳播。該店今日（2日）已經落閘，門口貼有告示指因有員工確診，於1月31日起關店3天，將於明天（3日）復業，並已安排員工家居隔離14天。 有到朗豪坊的市民於上月尾曾光顧Uniqlo，表示聽到有員工確診會擔心，將考慮檢測，但現在「無得擔心，而家香港傳到周圍都有」。

朗豪坊Uniqlo有3名店員確診新冠肺炎，門外貼上告示指有員工確診，停業3天。（歐嘉樂攝）

張竹君：顧客如果擔心或有病徵應前往測試

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會表示，今新增兩宗的確診與稍早個案相關，該群組累計最少5宗，其中3人於朗豪坊UNIQLO返工，包括售貨員及收銀員，他們曾參與20人的私人聚會，暫源頭不明，不排除由工作地點造成傳播。

張竹君續指，1月14日後曾到該分店上班員工，須接受檢測，包括20多名全職及50多名兼職員工，緊密接觸者則已送檢。被問到顧客有否需要一併檢測，她則指，顧客光顧時多數會佩戴口罩，如果擔心或有病徵，應前往測試；至於市民於店內「揀衫」風險，她則指，病毒有可能「會掂到衫」，但一般而言，由「物傳人」的機會較微。

朗豪坊Uniqlo周日起停業3日

朗豪坊Uniqlo落大閘，不少市民經過才得知已關店，駐足觀看關店告示。附近店舖的員工表示，Uniqlo於上周六（1月30日）仍有營業，但至周日有一名員工確診後就一直關門至今。

袁小姐表示上月尾曾到訪uniqlo，會考慮檢測。(洪業銘攝)

袁小姐到朗豪坊商廈看醫生，她稱上月30日前進入Uniqlo逛，聽到有員工確診後，她稱會考慮做檢測，出入亦多使用搓手液，但認為商場的防疫設施做得算是不錯，認為現時疫情嚴重，「無得擔心，而家香港傳到周圍都有。」

陳女士在附近居住，指平時買餸都會經過朗豪坊。（洪業銘攝）

陳女士在附近居住，指平時買餸都會經過朗豪坊，聽到朗豪坊有商戶員工確診，「緊係擔心啦，邊到夠膽去啫」，指過去都較少入商場逛街。

朱先生同樣住在附近，指太太幾乎日日到朗豪坊逛街，疫情下不能去旅行也要「抖吓氣」，但對商場有員工確診仍會擔心。

朱先生同樣住在附近，對商場有員工確診表示擔心。(洪業銘攝)

朗豪坊回覆表示，獲悉五樓租戶「Uniqlo」三位員工確診，有關租戶暫停營業14天。朗豪坊強調高度關注事件，並一向以顧客、租戶和員工的安全及健康為先，管理公司已安排今日為商場所有公共設施進行徹底清潔及消毒，包括主要出入口通道、扶手電梯、升降機、洗手間、大堂、風櫃及鮮風櫃等，並會與租戶保持緊密聯繫，及時跟進並提供全面協助。