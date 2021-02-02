封區檢測｜深水埗17幢大廈圍封　明哥受困店舖　街坊染髮途中急走

撰文： 鍾妍 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-02 22:44

政府今日（2日）再度突襲封區，受影響範圍包括佐敦、深水埗及天水圍。 警員於晚上7時圍封深水埗南昌街基隆街一帶，不少市民才剛巧到附近準備回家，未料到會遇上「封街」，感到非常突然，亦有髮型屋的客人本來正在染髮，亦須急忙證明自己非住戶離開，頭上亦包着染髮的膠紙，非常狼狽。 有街坊批評自己未能回家：「我返唔到屋企，我要搵林鄭，點解唔講聲，我都要知點做好架！又唔俾返屋企。」因向基層派飯而知名的「北河同行」負責人明哥，店舖亦剛巧在封鎖區內，需留在店內等候檢測：「平時都會喺店入面過夜，今次唔怕啦。」

港府於今日（2日）晚上7時起，突擊圍封深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈，指明為「受限區域」。（張浩維攝）

晚上7時起，突擊圍封深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈。（張浩維攝）

今日（2日）晚上7時起，政府突擊圍封深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈，指明為「受限區域」，居於或逗留於有關地點內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

﻿▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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晚上7時，圍封區域一帶不少市民剛巧到附近準備回家，未料到會遇上「封街」，感到非常突然，其中居於大南街274號的馮先生，剛從西貢工作回家時遇上「封街」，家中有太太及子女正等待他回家吃飯，感到非常無奈，「我返唔到屋企，我要搵林鄭，點解唔講聲，我都要知點做好架！又唔俾返屋企。」

他說明白政府「封街」檢測的必要，但的確影響當時人的生活，慨歎「有好有唔好，唔識講。」又指自己早前已經做過檢測，擔心明天若遲解封，會趕不及上班，或考慮到母親家中暫住。

▼2月2日 天恒邨恒樂樓封區強制檢測▼

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為有需要人士派飯的餐廳「北河同行」今次亦在封鎖區域中，負責人「明哥」陳灼明剛巧要留在店內過夜。他向《香港01》記者表示，今晚會留守店內，而其餘員工已離去，由於明天店舖本來會停水停電，故早已不打算開業，對餐廳影響不大。他指，店內閣樓有地方休息，平時都會在店內過夜，對他影響不大。

「北河同行」分店在正對面，剛好不受封區影響，明哥的拍檔麗姐表示，約下午6時已見人拉電線，預料會有封區行動。她指，附近多人確診認為封區合理，員工們亦已收工沒有被困，明天亦沒有派飯活動。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼

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港府表示，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府又指，早前在區內污水檢測中發現在上述大廈排放的污水對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。經過風險評估後，我們認為有需要就『受限區域』作出限制與檢測宣告，確認『受限區域』內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。