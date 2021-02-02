Uniqlo朗豪坊分店3員工確診　有人負責更衣室服務

撰文： 黃金棋 倪清江 最後更新日期： 2021-02-02 23:13

Uniqlo朗豪坊分店三名員工近日確診2019新型冠狀病毒肺炎，另有一名員工初步確診，店舖由本周日（1月31日）起停業14日，明日（3日）不會重開。Uniqlo晚上公布，其中二人上周六（1月30日）上班途中，接獲友人確診後立即下班。三人工作範圍包括店面貨物銷售、更衣室服務、貨倉以及收銀台。

Uniqlo朗豪坊分店爆疫，閘上貼出告示指有員工確診，由本周日起停業3天，晚上公司公布延長停業14日。（鍾妍攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日下午的疫情記者會上公布，位於朗豪坊5樓的Uniqlo爆疫，3名曾參與一個有11多人出席的私人聚會的員工證實染疫，該聚會累計最少5人確診、1人初步確診。由於源頭未明，朗豪坊Uniqlo全體70多名店員均須接受檢測，是工作場所出現2宗或以上個案須強檢規定以來，首宗符新例個案。

2中招員工上周六得悉友人確診後立即下班

Uniqlo證實目前共有3名朗豪坊店員工對新冠病毒呈陽性，另有一名員工被列為初步確診個案。Uniqlo表示，非常關注有關事件，在接獲衞生防護中心通知後，即立即協助有關確診員工作適切治療及採取其他相關行動全力配合政府防疫。

Uniqlo表示，其中兩名員工的最後上班日為1月30日，但在接獲有關友人呈陽性反應後，立即下班；另一名員工則為1月29日。他們的工作範圍包括店面貨物銷售，更衣室服務，貨倉以及收銀台。

延長停業至14日

Uniqlo表示，在得悉事件後，為顧客及員工的安全，於1月31日起立即暫時關閉朗豪坊店，原定明日(３日)重開，不過今日在諮詢衛生防護中心後，決定將暫停營業時期延長為14天，進行徹底清潔及消毒；並同日起安排該分店的所有其他現職員工（約80名）進行14天自我居家隔離及進行病毒檢測；公司特別緊急應變小組密切跟進有關員工的健康狀況，於14天後評估整體情況再作安排，並會繼續與衛生防護中心保持緊密聯絡及合作，確保全體員工嚴守包括公私等方面的防疫措施。