全港地盤連環爆疫　專家倡定期檢測　地盤工會：工友眾多難執行

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-03 10:00

本港疫情持續，第四波疫情涉及多個地盤群組先後爆疫，包括廣華醫院及機場三跑工地，已累計逾200宗關連個案。有專家認為，全港地盤應作篩檢，亦有專家建議，應改用快速測試為工友定期檢測，次數可加密至每周驗最少兩次，以便盡快清零。 有地盤工會認為，因工友眾多，亦有不少散工出入不同地盤「炒散」，定期檢測難以執行，即使承建商願安排檢測「到會」服務，亦非長久之計，因成本高昴，亦會拖慢工程進度。另有地盤工會則認為，只要判頭安排工友於工地分批檢測，相信對地盤運作影響不大，他亦支持定期於地盤檢測，「可以安心啲。」

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自11月中第四波疫情爆發以來，地盤群組連環爆疫，地理分佈更遍及全港九，計及工友及其相連個案，規模最大的包括兩度爆發的將軍澳藍田隧道地盤，累計79人染疫，其次是74人確診的「日出康城/啟德地盤」群組，緊隨其後則有中九龍幹線群組，合計37人確診，近日廣華醫院地盤，以及機場三跑地盤，亦先後錄得逾10人染疫。

紥鐵工會：專做散工如何處理？

紮鐵業團結工會理事黃惠民指，得悉有個別地盤為免工程出現差池，會要求工友完成檢測後始准開工，但情況於行內少之有少。他認為，倘只進行單次檢測，成效不大，「今日無事，係咪代表聽日無事？」惟要求地盤工友定期檢測並不可行，因地盤涉及人員多，執行上亦有困難，「有啲工友專做散工，今日來呢個地盤，聽日去第二個，咁駛唔駛要重覆再驗呢？」



他又指，建造業工序緊湊，環環相扣，即使安排檢測商於開工期間，定期「到會」提供強制檢測，對私營承建商亦非長久之策，「工友個個時薪過百蚊，要佢哋停晒手排隊檢測，變相拖慢工程進度，條數好「襟」計。」他又認為，倘港府強制地盤定期強制檢測，致工務工程等延誤，最終亦是納稅人「埋單」。他認為，地盤連環爆疫，亦有改善空間，近日天氣稍涼，工友可盡量佩戴口罩，「但到咗天氣熱，就真係唔得喇。」

「改善傳播風險要靠承建商」

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清則指，上月底其所屬地盤承建商有安排工友於工地接受檢測，他指排隊連同採樣，整個過程需時約15分鐘，「都算快。」他認為，倘要求地盤工友接受檢測始予返工，應提供「到會」，否則難以配合，「如果要工友放咗工(自行檢測)，都已經好攰，未必個個肯。」他指，只要承建商或判頭於現場安排工友分批檢測，相信對地盤運作影響不大，「有人確診仲慘。」



不過，全港地盤眾多，他擔心政府未必能提供足夠檢測資源，「香港都有成千個地盤。」他又指，休息室地方有限，人多擠迫易有傳播風險，但須靠承建商或大判始能著手處理，「要睇佢哋肯唔肯騰出多啲空間。」