確診大廈｜彩輝邨單日增3個案　億元豪宅皇府灣再有17歲男子染疫

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-03 01:50

疫情反覆，本港周二（2月2日）確診數回落至25宗， 4宗是本地源頭不明個案，衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，港府於晚上突擊封區的佐敦長樂街及深水埗大南街指定區域，該幾個區內於周二(2月2日)原來已錄得一共三人確診。另外，多個屋邨出現連環確診個案，分布於牛池灣彩輝邨出現3宗個案、天水圍天恩邨的2宗個案及堅尼地城如意大樓的兩宗個案。

本港第四波新冠肺炎持續，今日（2日）傍晚再度公布圍封三個地區，分別是深水埗基隆街/南昌街/大南街一列樓宇，今日有一名36歲男患者（編號10499）報住深水埗大南街74號。（張浩維攝）

本港第四波新冠肺炎持續，今日（2日）傍晚再公布圍封三個地區，分別是深水埗基隆街/南昌街/大南街一列樓宇、油麻地長樂街/志和街一列樓宇及天恒邨恒樂樓，所有住戶要禁足接受強制檢測。根據衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，一共有三名確診者的報住地址位於圍封地區範圍之內。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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其中，一名36歲男患者（編號10499）報住深水埗大南街74號，此外，一名43歲女確診者（編號10493）及一名14歲男確診者（編號10495）則報住佐敦長樂街24號。

本港第四波新冠肺炎持續，今日（2日）傍晚再度公布圍封三個地區，分別是深水埗基隆街/南昌街/大南街一列樓宇，今日有一名36歲男患者（編號10499）報住深水埗大南街74號。（張浩維攝）

▼2月2日新增確診人士住所名單▼

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另外，有不少個案同時出現於同一大廈中，分布本港不同地區，牛池灣彩輝邨彩葉樓出現3個個案（編號10508、10509、10510），衞生防護中心顯示為與本地個案有流行病學關聯；天水圍天恩邨恩澤樓出現兩宗確診個案（編號10500、10501），堅尼地城如意大樓亦單日錄得兩宗個案。

南區的超級豪宅大潭皇府灣今日再出現一個個案，確診者為一名17歲男子，列為與本地個案有流行病學關聯。（網上圖片）

本周日位於南區的超級豪宅大潭皇府灣，出現確診個案，周二再新增一宗個案，確診者為一名17歲男子，列為與本地個案有流行病學關聯，相信與日前報住同一屋苑的54歲男確診者有所關聯，根據資料，該處的洋房價成交價動輒上億元起跳，住客非富則貴。