確診大廈｜機場三跑群組11人中8人居元朗　染疫診所護士住土瓜灣

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-31 00:11

新冠肺炎疫情反覆，周六（30日）新增28宗個案，當中26宗是本地個案，而6宗源頭不明。衞生防護中心晚上又更新患者住所及行蹤資料，當中九龍城區及油尖旺區個案最多，同樣有6宗。 周六新增的個案中，包括五名機場興建三跑工程地盤的工人，當中四人居於元朗區；另外一人則居於油麻地長樂街24號，與油麻地佐敦指定區域僅相隔彌敦道。而三跑群組的11名確診者中，更有8人居於元朗。另外，林學洵醫生診所一名負責登記工作的護士確診，她居於九龍城區的土瓜灣定安大廈D座，惟不屬於紅磡指定區域內。

▼1月30日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

衞生防護中心周六的記者會中指，機場三跑地盤出現爆發，當中有9名工人確診；而當局晚上於最新情況的列表中，補充該群組多兩名確診者，相信為染疫工人的家人。而涉及兩份工程合約的共約3000人，需強制檢測。

根據當局更新的患者住所及行蹤資料，三跑地盤群組中11人中，有八人居於元朗，當中今日確診的28歲男子（#10389），以及1月28日確診的41歲男子（#10321）居於嘉湖山莊景湖居1座；而於1月25日確診的32歲男（#10126）居於元朗舊墟西邊圍，與兩名（#10252、#10253）未曾到過三跑地盤的確診者一樣，料為同住家人。

▼機場三跑工程▼

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三跑地盤確診工人中，除了八人居於元朗區，其餘三人均住在確診個案眾多的油尖旺區，包括群組中首名確診的37歲女子。她住在油麻地眾坊街59A號，於1月22日確診，沒有病徵。另外一名確診工人、38歲男子則居於榮德大廈，位於油麻地旺角指定區域內，他於1月27日確診。

另外，周六新增的源頭不明個案中，其中一人為診所護士，工作地點為佐敦著名「醫生大廈」嘉賓大廈的林學洵醫生診所。根據衞生防護中心資料，她為62歲女子（#10384），沒有病徵，居於土瓜灣定安大廈D座。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

另外，東涌映灣園3期悅濤軒9座一日新增四個案，均與本地個案有流行病學關連，同樣沒有病徵。個案包括一名29歲女子（#10394）、一56歲女子（#10395）、一31歲男子（#10396）及一1歲男嬰（#10397）。翻查資料，映灣園悅濤軒九座於1月27日亦有一宗確診個案，為61歲男子（10264），他為源頭不明個案，於1月22日發病，與周六的四宗個案或為同住家人。

▼過去14日患者住所及行蹤▼