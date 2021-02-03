已釋放2,435公頃邊境禁區　近半是林地山丘　政府指發展潛力有限

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-03 13:10

政府在2008年宣布，決定縮減邊境禁區的覆蓋範圍，由約2,800公頃減至約400公頃。發展局今日（3日）書面回應立法會議員質詢時指，現時已釋放約2,435公頃邊境禁區範圍，當中約四成屬於綠化地帶，合計約五成（48%）是林地、灌叢、草地。局方認為，已釋放的邊境禁區用地中，有相當部份為林地山丘及魚塘等，認為發展潛力有限。

政府指，落馬洲河套地區佔地約87公頃，當中將發展為「港深創新及科技園」（創科園）。（資料圖片/梁鵬威攝）

發展局指，現時已釋放約2,435公頃邊境禁區範圍，當中約少於3成是私人土地；至於邊境禁區範圍餘下約427公頃，私人土地只佔少於一成。

已釋放邊境禁區範圍4成是綠化土地

發展局指出，在已釋放的2,435公頃邊境禁區範圍中，有1,057公頃是綠化土地，佔約4成；其次是自然保育區，共440公頃。

至於有關土地現時的主要用途，根據規劃署「香港土地用途2019年」資料，最多是林地、灌叢、草地（包括紅花嶺等山丘土地），佔地1,178公頃，佔約48%；至於魚塘或塘和農業，則合共有752公頃；而空置土地只有22公頃。局方指出，已釋放的邊境禁區用地中，有相當部份為林地山丘及魚塘等，認為發展潛力有限。

發展局指，至今已釋放了約2,435公頃的邊境禁區。（立法會文件）

落馬洲管制站或釋成逾20公頃禁區土地

發展局指，在進行邊境地區土地規劃時，會充分考慮如何善用該區的地理優勢，又指在《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》中，曾建議在邊境地區發展「北部經濟帶」，而落馬洲河套地區的「港深創新及科技園」（創科園），以及建議中新界北策略增長區，都位處有關經濟帶，兩個發展區的發展面積，有約190公頃原為邊境禁區土地。

發展局又指，港深兩地會研究在深圳新皇崗口岸採用「一地兩檢」，會視乎討論進度及結果，研究香港落馬洲管制站釋放的逾20公頃邊境禁區土地，如何使用作其他用途。