計劃恢復皇后碼頭功能　發展局：正探討另覓海濱重置

據《明報》報道，發展局正探討在另一個海濱位置，重置已於2007年被清拆的皇后碼頭。發展局回覆《香港01》查詢時表示，政府在2016年就於中環九號和十號碼頭之間重置皇后碼頭的設計方案進行公眾諮詢。政府正按收集到的意見，詳細考慮未來路向。由於政府在未來數年會推行多個優化海濱項目，我們現正探討是否可以在其中一個優化海濱項目下，在另一個海濱位置重置皇后碼頭，並恢復其碼頭功能。

中環皇后碼頭是港人的集體回憶，拆卸後至今已十多年，政府仍未有具體的重建計畫。發展局表示，在未來數年，當局都會推行多個優化海濱項目。政府在2016年時，已在中環9號和10號碼頭之間，就重置皇后碼頭的設計方案，進行過公眾諮詢，政府目前正按收集到的意見，詳細考慮未來路向。

皇后碼頭於2007年開始清拆，２００９年時任發展局長的林鄭月娥曾表示，因應社會大多意見認為皇后碼頭應於海邊重置，以恢復碼頭功能，決定於中環9號和10號碼頭之間重置，並稱「大概在2013年完成」。2016年，發展局就重置提出3個設計方案，再度諮詢公眾兩個月，當時政府稱敲定方案後料於2017年第三季施工，2019年第二季完工，但至今重置工程仍未見下文。現時皇后碼頭拆卸組件可保存的部分，正存放大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，由土木工程拓展署檢查及保養，以待日後重置。