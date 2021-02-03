新冠肺炎｜漁護署去年巡查郊野公園逾6萬次　向700人採執法行動

撰文： 張嘉敏 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 13:49

受新冠肺炎疫情影響，郊野公園所有燒烤及露營地點仍然關閉中。環境局局長黃錦星回覆立法會議員書面質詢時指，漁護署於去年曾進行逾6萬次巡查，並向逾700名涉嫌在郊野公園違反防疫措施的人士採取執法行動。

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郊野公園所有燒烤地點及露營地點由去年7月起關閉至今，惟假日仍有不少市民到訪郊外地區。環境局局長黃錦星回覆立法會議員書面質詢指，漁護署在去年就有關限制羣組聚集的規例及有關禁止露營或燒烤活動的規例進行逾6萬次巡查，並向逾700名涉嫌在郊野公園違反防疫措施的人士採取執法行動。因應郊野公園近日遊人數目增加，漁護署已按需要調整圍封範圍，確保郊遊人士可以繼續使用廢物收集設施。

漁護署已在郊野公園內容易聚集的地方懸掛大型橫額、張貼海報及告示，並透過調配人手、加強巡查、清潔和執法，以保持郊野公園清潔。署方亦聘用宣傳大使，在郊遊熱點提醒市民保持社交距離等。署方會密切留意郊野公園的情況，並採取措施加強宣傳及執法。

有不少人於疫情下到訪大棠。（資料圖片／鄭子峰攝）

假日加派人員到大棠宣傳 郊野公園內非法電單車活動5年控76宗

當局指，新界民政事務處一直與村代表及鄉委會就鄉郊事務保持緊密聯繫，民政處會視乎情況為鄉郊地區安排清潔及派發抗疫物資。漁護署亦不時與相關地區組織就改善郊野公園的管理及防疫工作等事宜互相溝通。以大欖郊野公園大棠為例，漁護署於去年10月曾與多個政府部門及其他相關居民團體就觀賞紅葉高峰期間的相關管理工作進行商討，並已配合在假日加派人員到大棠一帶宣傳防疫規例及措施，及加強該處清潔的工作。

另外，有議員關注越野電單車在郊野公園非法駕駛的情況，尤其林村郊野公園雞公嶺的山坡被越野電單車破壞，以致變得一片光禿禿。根據當局提供的數字，過去5年，郊野公園內非法電單車活動的檢控個案宗數達76宗，當中大欖郊野公園最多，共22宗，佔約29%；之後為西貢東郊野公園及八仙嶺郊野公園，分別有16及13宗；另有15宗懷疑個案仍在調查中。

郊野公園內的非法電單車檢控個案（立法會文件）

環境局表示，漁護署近日已派員前往林村郊野公園了解情況，並加強巡邏，漁護署亦已與相關執法部門聯繫，安排聯合行動，打擊違規行為。過去5年在林村郊野公園接獲9宗相關投訴。當局指，在郊野公園內非法駕駛電單車，最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月。

運房局：去年2宗公屋邨食水有雜質

此外，運房局局長陳帆於回覆書面質詢時指，於過去3年房委會轄下公屋邨共有2宗發現食水有沉澱物或雜質事件，分別於去年8月及12月。於去年8月在葵涌等一帶多個屋邨，因荃灣濾水廠出現故障，導致在濾水處理過程中所加入熟石灰的殘餘鈣化物和來自水管含鐵及錳的沉積物滲入了公共供水管網。事後水務署已調整相關監測設定和增加水質取樣位置，亦加強所有濾水廠員工培訓。

而於去年12月將軍澳寶林邨及厚德邨，公共食水鋼管內壁老化導致瀝青保護層剝落。水務署事後除會繼續策略性在公共供水管網安裝濾網外，亦聘請顧問研究及制定長遠處理鋼管內壁瀝青保護層剝落的措施，包括逐步更換或修復有關鋼管。