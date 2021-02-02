撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-02 18:40

逾百年歷史的深水埗主教山地下蓄水池，因拆卸工程曝光，引起全城關注，今日（2日）深水埗區議會亦就保育遺跡事宜作出討論，其間水務署代表交代未來三個月將繼續在上址進行臨時加固工程，並研究可否有限度開放予市民參觀。建制及民主派區議員罕有一致對古蹟辦拒絕派員出席表示遺憾，直指該部門過往未做好評級便拆卸的往績「血債纍纍」，要求盡快公開相關工程和詳細保育方案。

深水埗主教山配水庫去年年底進行拆卸工程期間，意外發現戰前興建、料達百年歷史的巨型圓拱門羅馬式蓄水池，水務署最終在批評聲中煞停工程，當時文物保育專員蔣志豪承認事件因溝通敏感度不足所致造成，深水埗區議會地區設施委員會今日(2日)舉行會議討論有關議程，政府代表派出水務署總工程師何禮華和高級工程師林煒基就事件解畫。

林煒基稱，未來三個月將在該處興建臨時排水系統，以防雨季暴雨影響蓄水池結構，並已加強圍欄和搭建臨時台，方便工人進入地底範圍。何禮華則稱，該署只有零星圖則和照片，最早只可追溯到1950年代的維修圖則，強調會將所以資料交予古蹟辦，方便為蓄水池評級，再制定長遠方案。二人回應區議員提問時指，對開放予議員和市民參觀持開放態度。

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民主派和建制派的深水埗區議員，罕有在會議達成一致共識，先後通過要求盡快政府公開配水庫資料和圖則、保育過程開放全民參與、譴責古蹟辦不出席不回覆等多項動議。深水埗區議員劉佩玉表示，感謝一班街坊挺身而出，令工程得以煞停，又批評部門之間的溝通嚴重不足，要求盡快為該建築物評級、保育和讓市民參與討論；何啟明則批評古蹟辦只「交波」予水務署，今次事件本可避免，從資料已知水庫建於1904年，形容年代之久是「慈禧太后都未死」，又對政府擬用「活化歷史建築伙伴計劃」為該處保育予以反對。

李庭豐指出，「活化歷史建築伙伴計劃」的危險性在於將保育責任外判予營運機構，並需其自負盈虧，如PMQ、JCCAC等最後都是純商業營運，歷史建築淪為商場，而北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計大學更是蝕錢三億離場，擔心配水庫如此龐大，「有咩機構做到？」；袁海文則批評，古蹟辦往績「血債纍纍」，對古蹟辦沒有派員出席今次會議予以譴責；譚國僑就質疑，清拆配水庫是否潛藏「去殖化」的政策，認為不應將重要的歷史抹去。

深水埗區議會主席楊彧質疑，水務署資料太少，指事件揭發兩日後，網上找到很多公開資料，又對未來保育方案表示關注，強調日後必須諮詢深水埗的居民以及區議會成員；至於該會地區設施委員會主席李俊晞質疑，多個消息渠道顯示其他同具歷史意義的圓拱形地下配水庫，水務署在公眾未發現前已經拆卸，今次只是「拆萬漏一」，促署方交代清拆過程，並公開更多相片並盡快安排議員入內視察。