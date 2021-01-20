主教山蓄水池｜加固工程需時3個月　政府探討有限度開放參觀

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-20 13:34

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池曝光，令水務署工程即時煞停，事件惹起各界人士關注保育具歷史價值的地下設施。發展局局長黃偉綸今日（20日）指，將探討有限度開放予市民參觀的可行性，古蹟辦將於今年第一季將文物價值研究結果呈交古諮會審議。

此外，政府亦透露4個建於戰前地下設施的資料，當中以雅賓利食水配水庫歷史最悠久，有達133年歷史。而油麻地配水庫則已於戰前停用，發展局指該配水庫仍然存在，但其現況仍有待查證。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

就主教山配水庫的保育方案，發展局局長黃偉綸回覆立法會議員書面質詢，指政府就保育方案持開放態度，在決定長遠保育方案前，會在安全情況許可下，探討有限度開放予市民參觀的可行性。而水務署於1月5日就主教山配水庫展開臨時加固和整理工程，料需時3個月，包括整理和保護較早前拆除的破碎建築構件，以將來用作復修之用。而發展局於工程完成後，研究水務設施的保育和活化方案。

而古蹟辦亦已展開文物價值研究，完成後古蹟辦會將研究結果交予獨立的歷史建築評審小組，料於今年第一季將研究結果呈交古諮會審議及進行評級。

當局指，古蹟辦正與水務署進行與水務有關的地下設施研究。據現時資料，最少另外4個現存的地下設施於戰前建成的，包括油麻地配水庫、雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫及山頂食水配水庫等。

當中油麻地配水庫於戰前停用，水務署未有相關的圖則和運作記錄。當局指，該配水庫仍然存在，但現況有待查證。而根據1894年的工務局年報，油麻地配水庫當時已經完工，即該配水庫至少有127年歷史。

至於其餘3個配水庫則仍然運作中，當中雅賓利食水配水庫歷史最悠久，料於1888至1889年落成，至今約有133年歷史，而其面積亦最大，約有3.7萬平方呎。而山頂食水配水庫則於1897年落成，面積約為3875平方呎；歌賦山食水配水庫於1903年落成，面積為2152平方呎。