新冠肺炎｜羅致光拒另設失業援助金　稱與現有支援措施重疊

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，失業率高達6.6%。多名立法會議員促政府設立短期失業援助金。勞工及福利局局長羅致光回應議員質詢時指表明，政府無意另行設立失業援助金，因會與現行支援措施即綜援計劃及短期措施重疊。他重申，目前最重要是控制疫情、恢復經濟，並創造職位予失業人士。

羅致光認為，綜援計劃連同多項涵蓋面廣闊的短期措施可協助失業人士渡難關，若另設失業援助金，將會與現行措施重疊。（羅君豪攝）

羅致光說，政府過去一年推出了不同措施，包括以防疫抗疫基金向受影響行業及市民提供支援，增加有時限職位等，而政府預計財赤已大增至3,000億元水平。他認為，綜援計劃連同多項涵蓋面廣闊的短期措施，已在疫情及經濟下行時協助失業人士及家庭渡過難關，若另設失業援助金，將會與現行措施重疊。

有議員批評政府一直不願意設立失業援助金，質疑是否要等到失業率升至雙位數才有實質措施回應。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率達6.6%。（資料圖片）

羅致光重申，政府有認真考慮不同方案，但要考慮制度的一貫性及持續性，如提供短暫援助直至今年12月31日，但明年1月1日失業人士不獲援助，亦憂心僱主或會否提前解僱員工以取得援助金等，將對整個制度、經濟體系及勞工市場有深遠影響，故政府須深思熟慮。他重申，目前最重要是控制疫情、恢復經濟，並創造職位予失業人士，「最重要係畀份工佢」。

最低工資｜政府報告推算倘經濟零增長　上調至44元可致5萬人失業
失業之城｜前導遊轉職保安　現身花墟賣花：面對現實唔可以等運到
逾550勞工界工會聯署促港府正視失業　立即發放每月9千失業援助金
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。