逾550勞工界工會聯署促港府正視失業　立即發放每月9千失業援助金

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續一年，本港失業率不斷上升。香港工會聯合會、港九勞工社團聯會、港九工會聯合總會及多個公務員工會，今日（29日）與勞工及福利局局長羅致光等官員會面，促請政府從速落實發放失業援助金等四大範疇措施。

香港勞工界逾550間工會並聯署，要求政府正視失業惡化，針對問題精準施策。

在聯署信中，勞工界要求立即發放緊急失業援助金，每月9000元，為期6個月；放寬申領失業綜援門檻，允許個人名義申請；投放更多資源增加再培訓名額，提高培訓津貼；積極創造更多臨時性職位。

▼四個指定強檢區域▼

是次聯署涵蓋工會超過550間，涉及會員約64萬人，工聯會理事長黃國指極具代表性，希望透過勞工界今次團結行動，可以讓特區政府明白失業的迫切性。聯署同時亦呈交予行政長官林鄭月娥。

逾550勞工界工會聯署促港府正視失業，要求立即發放每月9千失業援助金。(袁澍攝)

黃國表示，工會在會上與政府官員進行了深入探討，強調解決失業問題首先要控制疫情，重啟經濟。他表示，政府在創造更多臨時性職位方面態度積極。

▼1月29日　北角東發大廈解封情況▼

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政府對發放失業援助金建議仍覺困難

港九勞工會主席林振昇則透露，發放失業援助金的建議，政府仍覺得困難，因為擔心會有濫用的問題。而公務員工會主席馮傳宗則表示，公務員工會是次參與聯署，也是表明支持勞工界的訴求，關注勞工問題，並不出奇。

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