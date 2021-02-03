防疫抗疫基金｜逾2.8萬間食物業界獲政府批出資助　共涉37.5億元

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-03 15:58

新冠肺炎疫情下，政府推出多項社交限制措施，包括禁晚市堂食、限制可容納食客人數上限，影響了餐飲業界生意。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）以書面回覆立法會議員質詢時表示，第一輪防疫抗疫基金下，食物業界別獲政府批出37.5億元資助；整體逾2.9萬宗申請中，有28,551宗獲批，成功率超過98%。當中以普通食肆（11,715間）、食物製造廠（8,750） 及小食食肆（4,035）最多。

新冠肺炎疫情下，政府推出多項社交限制措施，包括禁晚市堂食、限制可容納食客人數上限，影響了餐飲業界生意。（資料圖片／鄭子峰攝）

首輪防疫抗疫基金 食物業界別申請成功率超過98%



陳肇始表示，第一輪防疫抗疫基金下的食物業界別資助計劃已完成，政府整體接到逾2.9萬宗申請，平均每宗申請時間為15個工作天，當中508宗申請被拒，獲批處所多達28,551間，成功率超過98%。當中以普通食肆（11,715間）、食物製造廠（8,750） 及小食食肆（4,035）最多。相關食物業處所持牌人可獲發8萬或20萬元一次性資助。

當中被拒絕得最多的是普通食肆（192間）及食物製造廠（172間），政府解釋，拒絕主因包括沒持有效食物業牌照、暫准牌照有效期已屆滿但未獲簽發正式牌照，又或有關持牌食物業處所並無營運等。

食肆晚上6時後禁止堂食。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於整體獲批的工資補貼額、僱主機構數目，有否僱主因未能履行補貼期間不裁員承諾而須罰款或交回金額等？陳肇始回覆指，保就業秘書處未有按個別行業僱主機構分類統計，沒相關數據可提供。惟獲工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾僱員人數已上載至「保就業」計劃網站，方便公眾監察。

第二輪防疫抗疫基金下，政府按其持牌處所已批核的總面積，為食肆及工廠食堂提供一次性資助。（資料圖片）

次輪防疫抗疫基金 工廠食堂成功申請率84%

而在第二輪防疫抗疫基金下，食環署去年5月及8月，推出餐飲處所（社交距離）資助計劃及優化餐飲處所（社交距離）資助計劃，向合資格並營運中的食肆及工廠食堂持牌人按其持牌處所已批核的總面積提供一次性資助。前者接9,163宗申請、後者接234宗申請，成功率分別約99%及約84%。

政府重申，獲批者的相關食物業牌照（正式或暫准牌照） 必須在獲資助的整段期間維持有效。截至今年1月20日，食環署發現有1宗暫准牌照在資助期內屆滿但未取正式牌照的個案，正在跟進。