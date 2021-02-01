廠商會倡為旅遊、飲食業再推「保就業」　暫緩勞工假增至17日安排

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-01 19:27

香港中華廠商聯合會（廠商會）新會長史立德今（1日）舉行傳媒茶聚，就財政預算案發表多項建議。史立德表示，現時香港的疫情反覆，對就業市場並不樂觀，他預計農曆新年過後，企業的倒閉潮會增加，首季失業率更有可能升至百分之七。 史立德建議，政府應為旅遊業、餐飲業等推出第三期「保就業」計劃，同時暫緩增加營商成本的政策，如將最低工資凍結於現時水平，以及暫緩逐步增加法定假期至17日的安排。他稱商界並非找藉口拖延，亦不是反對統一假期的政策，但強調面對現時的特殊環境，政府應進一步諮詢各持分者，從長計議。

史立德新上任會長後首度見記者，他即場揮毫寫下「百業興旺」、「清零在望」，籲香港能盡快走出疫情。（羅家晴攝）

即席揮毫 「清零在望」

史立德新上任會長後首度見記者，他即場揮毫寫下「百業興旺」、「清零在望」，籲香港能盡快走出疫情。廠商會認為，政府應貫徹「嚴防輸入，內爭清零」的目標，重新檢視和優化控制疫情的策略和措施。

史立德又指，政府應協助港商加入內地市場、推動再工業化等。對於美方早前禁止香港生產商品以「香港製造」標籤出口到美國，史立德稱，美方的舉措不合理，強調不少人對香港製造的商品引以為榮，會繼續極力爭取。史立德相信，美國總統拜登新上場後，亦不會輕易改變對華方針，但希望對方會尊重貿易政策。

廠商會行政總裁楊立門表示，暫時未見有資大量外國公司撤出香港，對於會否有大量人才和資金流出，他稱仍要再視乎情況。（羅家晴攝）

新年後再與政府商討辦工展會 或改舉辦模式分拆18區舉行

問到美國推出BNO簽證計劃，會否令本港出現大量的人才和資金流失，廠商會行政總裁楊立門表示，暫時未見有資大量外國公司撤出香港，對於會否有大量人才和資金流出，他稱仍要再視乎情況。對於移民人士會帶走其資產，楊立門呼籲平常心看待，又指香港是自由出入的地方，過往亦曾經歷歷史轉折點。

受疫情影響工展會需取消，並改為網上「網上工展會」。史立德稱，農曆新年過後會再與政府商討能否重新舉辦，或者考慮改變舉辦的模式，將工展會分拆在18區或商場舉行，化整為零。