新冠肺炎｜陳帆：毋須零確診　接近低雙位數或單位數通關指日可待

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 13:03

新冠肺炎疫情持續逾一年，跨境人流大幅減少，相關運輸業大受影響。運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）於立法會表示，一直就通關與內地及澳門政府溝通，並指即使香港未達至零確診，但只要疫情受控，新增個案接近低雙位數，甚或低單位數時，通關便是指日可待。他又指，疫苗供港後，如有較大部分市民接種，亦有助恢復通關。 另外，有議員表示，跨境交通工具在停駛一年後，需要維修方可再行駛，冀政府給予「復業津貼」。陳帆表示，會認真考慮該建議，但政府亦需考慮整體財政狀況。

「清零」係個目標 但不能夠短時間內達致

今日有議員於立法會提出口頭質詢，關注跨境客運業，以及通關進度。陳帆表示，一直與內地及澳門政府商討通關事宜，只要疫情受控，通關便是指日可待，「唔係需要個確診數目去到零，因為大家都知道呢個係個目標，但係並不能夠短時間內達致，所以大家都理解，當疫情受控，當香港嘅感染數目，係接近低雙位數，甚或至單位數時，我相信（通關）係指日可待嘅」。他呼籲，市民應保持社交距離，令疫情得以控制，並指當疫苗供港後，又有較大部分市民已接種，就可助恢復三地通關。

陳帆指，即使香港未達至零確診，只要疫情受控，新增個案接近低雙位數，甚或低單位數時，通關便是指日可待。（羅君豪攝）

冀政府提「復業津貼」 助停運交通更換零件及維修



立法會航運交通界議員易志明表示，跨境海、陸兩路交通已停運一年，除了全無收入，更需支付日常開支，假如政府不額外提供資助，在農曆新年後或出現倒閉潮。他續指，即使恢復營業，但由於相關交通工具已停駛一年，需要更換零件及維修方可安全行駛，冀政府提供「復業津貼」，「唔使返幾萬銀整都有問題」。

易志明表示，疫情下跨境運輸業大受影響。（羅君豪攝）

陳帆表示，理解業界困難，並知悉在通關前，業界需約7至10日時間作準備。他續稱，會認真考慮相關建議，但現時社會上各行業均面對困難，政府需全盤考慮更多問題，現未能具體回應訴求。他又指，會研究先讓跨境司機接種疫苗。

除了跨境客運，貨運亦同受影響，工聯會陸頌雄關注，可否安排司機接種內地疫苗，以豁免每日檢測。陳帆稱，現時跨境貨運司機需每日接受檢測，之後每72小時又需檢測一次，即一周需接受9次檢測。他續指，現時內地疫苗一劑難求，雖有與內地單位溝通，但不便公開交代內容。