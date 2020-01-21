私隱署去年收投訴增四倍　關注警公開記者身分證　向警提法例要求

一名《立場新聞》記者去年遭警員在鏡頭前展示身分證，公署就這單一事件已收2,480宗投訴。對於有傳媒的資料再被警員展示在鏡頭前，私隱專員黃繼兒今日（21日）強調會再向去信給警務處處長，提醒警員在法例上保障私隱的要求及規定。 個人資料私隱專員公署去年接獲9,182宗投訴，較18年激增逾四倍，當中4,370宗是關於「起底」。而截至今年1月3日中午12時，公署共接獲及主動巡查後發現4,394宗「起底」個案，涉及警員及其家屬的佔三成六，達1,597宗。

黃繼兒張牙示意，強調私隱署處理任何案件一視同仁。（麥凱茵攝）

個人資料私隱專員黃繼兒今日（21日）見記者，他表示去年公署接獲的「起底」投訴已等於前年整體投訴，認為市民對公署的期望很高，笑言「做公職很大壓力。」

「起底」個案過去一年倍增75倍

私隱專員公署去年接獲9,182宗投訴，較18年激增逾四倍，當中4,370宗是關於「起底」。值得留意的是，在18年涉及「起底」投訴只有57宗，即19年「起底」投訴倍增逾75倍。

另外有2,480宗是與《立場新聞》一名記者12月於大埔超級城，被警員在鏡頭前展示身分證有關。

不披露調查個案進展 執行通知書發給警務處處長

對於近日再有記者的身分證遭警員在鏡頭前展示，黃繼兒指，會再向去信給警務處處長，提醒警員在法例上保障私隱的要求及規定，以及違反條仃的責任。

然而，他不會披露早前另一個案的跟進情況，強調公署會向披露資料一方發出執行通知書，指令是發出給警務處處長。

私隱署的揮春吉祥物豹上畫了兩隻牙，寓意私隱署來年成「有牙老虎」。（麥凱茵攝）

1,402宗個案轉交警方作刑事調查

而截至今年1月3日中午12時，公署共接獲及主動巡查後發現4,394宗「起底」個案，涉及警員及其家屬的佔三成六，達1,597宗；官員的則為180宗；表態支持政府或警方人士的佔三成，為1,303宗；表態支持政府或警方人士的佔一成，為434宗；示威者的則佔兩成，為873宗。

署方將1,402宗個案交予警方作刑事調查及跟進，警方拘捕8人，一名男子被落案起訴。另公署亦141次去信要求涉事16個網上平台移去2,505條違法的連結。

新年願望：盼公署做有牙老虎

新的一年將至，專員有什麼新年願望？黃繼兒指着今年私隱署的揮春，指特意為吉祥物豹畫了兩隻牙，希望《個人資料私隱條例》可以盡快修訂，「不會再做無牙老虎。」